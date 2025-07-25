İYİ Parti Komisyona Katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda yer almayacaklarını bildirdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis Başkanının çağrısı ile kurulacak olan komisyon, Anayasa veya TBMM İçtüzüğü'nde açıkça tanımlanmış daimi veya geçici ihtisas komisyonlarından biri değildir. Meclis Başkanı'nın bu girişimi tıpkı geçmişteki anayasa veya içtüzük uzlaşma komisyonlarında olduğu gibi siyasi partilerin temsil edilmesini sağlayan gayriresmi ve siyasi inisiyatife dayalı bir düzenleme niteliğindedir." değerlendirmesine yer verdi.

İçtüzüğün, bir komisyonun çalışma usul ve esaslarına açıkça yer verdiğini aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonların kuruluş sürecinde amaç, kapsam, hedef, dayanak ve süre net bir şekilde gerekçelendirilmektedir. TBMM Başkanı tarafından gönderilen yazıda ise kurulacak komisyonun ne amaçla oluşturulduğu, gündeminin nasıl belirleneceği ve hangi yöntemle çalışacağına ilişkin hiçbir detay yer almamaktadır. Bu komisyon bir karar alacak mı? Şayet karar alınacaksa, hangi oranlar aranacaktır. Kararların oy çokluğu ile mi yoksa nitelikli çoğunlukla mı alınacağı gibi temel işleyiş kurallarına bile yer verilmemiştir. İmralı canisi ve onun eli kanlı örgütünün talep ve beklentilerini meşrulaştıracak hiçbir faaliyetin içinde bulunmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştik. Netice itibarıyla, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatlerine arz ederim."