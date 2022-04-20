İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar! - Son Dakika

Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik saldırıya dair başsağlığı dilekleriyle konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözlerle yüklendi.

"ÖNCE BUGÜNÜN SORUNLARINI ÇÖZ"

Konuşmasında Erdoğan'dan "Bay Kriz" diye bahseden Akşener, "2023'e 8 ay kalmış ama bu arkadaş 20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı" şeklinde başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetmedi 2053, 2071'den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Eğer Türkiye'ye dair bir vizyon ortaya koymak istiyorsan ilk önce bugünün sorunları çöz."

Erdoğan'a "2023 hedeflerin yalan oldu muhterem" diye seslenen Akşener, Erdoğan'ın Anayasa'yı değiştirme vaadini hatırlattı:

"Kendini başkan, bu ucube sistemi de Türkiye'nin başına bela etti. 2023 hedeflerini tutturamadı ama mesela 'Saray yapacağım' dememişti ama yaptı. Milletimiz artık bu masalları dinlemiyor. Danışmanlarının elinde oyuncak olanlara artık kimse inanmıyor. 2023'e 8 ay kala bugünün Türkiye'sinde milletimiz ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor, domatesi, biberi taneyle alıyor. Evinde battaniyeye sarılıp oturuyor. Buğday ithal ettiği için belediyeler vatandaşa ekmek karnesi dağıtıyor. İktidarın küçük ortağı askıda ekmek projesi başlatıyor."

İKTİDARA "BECERİKSİZ" DEDİ

Türkiye'de çetelerin sokaklarda siyasetçileri, gazetecileri dövdüğünü, gece yarısı ev bastığını öne süren Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Yandaş olmayan basına para cezalara, iktidarı eleştiren gazetecilere, tweet atan 20 yaşındaki gençlere hapishane yolları gösteriliyor. Hodri meydan. Getir sandığı kararı milletimiz versin. Hedef, vizyon nasıl olurmuş sana sandıkta öğretelim."

Konuşmasında Kaşıkçı davasına da değinen Akşener, Erdoğan'ın Kaşıkçı davasını "sattığını" iddia etti. "Bay Kriz, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?" diyen Akşener; AK Parti hükümetinin sorumluluk almak yerine beceriksizliğini faiz lobilerine, üst akıllara, dış güçlere havale ettiğini öne sürdü.

"SADECE BİR YIL KALDI"

Akşener, AK Parti'nin bir enkaz bıraktığını vurguladığı konuşmasında "Enkazı biz kaldıracağız" dedi ve düze çıkmak için sadece bir yılın kaldığını belirtti:

"Ama önümüzde, sadece 1 yıl kaldı. Üniversitelerin, işsizliği 4 yıl öteleyen kurumlar olmaktan çıktığı günlere, 1 yıl kaldı. Güvenliğinize dair kaygılarınızın, son bulduğu günlere, 1 yıl kaldı. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin, tam ve kâmil uygulandığı günlere, 1 yıl kaldı. Geleceğinize umutla baktığımız günlere, 1 yıl kaldı. Memleketimizin medeniyet yolundaki taşlarını, birlikte döşeyeceğimiz günlere, 1 yıl kaldı. El ele, kol kola, hep beraber, ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz günlere, inanın çok az kaldı!"