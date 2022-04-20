İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar! - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!

20.04.2022 11:38
İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerine bu hafta da devam etti. Akşener; Erdoğan'ın kriz ürettiğini öne sürerek, geçmiş vaatlerinin hiçbirini yerine getirmediğini kaydetti. Akşener, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için sadece bir yıl kaldığını belirterek, gelecek yılki seçimleri işaret etti.

Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik saldırıya dair başsağlığı dilekleriyle konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözlerle yüklendi.

"ÖNCE BUGÜNÜN SORUNLARINI ÇÖZ"

Konuşmasında Erdoğan'dan "Bay Kriz" diye bahseden Akşener, "2023'e 8 ay kalmış ama bu arkadaş 20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı" şeklinde başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetmedi 2053, 2071'den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Eğer Türkiye'ye dair bir vizyon ortaya koymak istiyorsan ilk önce bugünün sorunları çöz."

Erdoğan'a "2023 hedeflerin yalan oldu muhterem" diye seslenen Akşener, Erdoğan'ın Anayasa'yı değiştirme vaadini hatırlattı:

"Kendini başkan, bu ucube sistemi de Türkiye'nin başına bela etti. 2023 hedeflerini tutturamadı ama mesela 'Saray yapacağım' dememişti ama yaptı. Milletimiz artık bu masalları dinlemiyor. Danışmanlarının elinde oyuncak olanlara artık kimse inanmıyor. 2023'e 8 ay kala bugünün Türkiye'sinde milletimiz ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor, domatesi, biberi taneyle alıyor. Evinde battaniyeye sarılıp oturuyor. Buğday ithal ettiği için belediyeler vatandaşa ekmek karnesi dağıtıyor. İktidarın küçük ortağı askıda ekmek projesi başlatıyor."

İKTİDARA "BECERİKSİZ" DEDİ

Türkiye'de çetelerin sokaklarda siyasetçileri, gazetecileri dövdüğünü, gece yarısı ev bastığını öne süren Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Yandaş olmayan basına para cezalara, iktidarı eleştiren gazetecilere, tweet atan 20 yaşındaki gençlere hapishane yolları gösteriliyor. Hodri meydan. Getir sandığı kararı milletimiz versin. Hedef, vizyon nasıl olurmuş sana sandıkta öğretelim."

Konuşmasında Kaşıkçı davasına da değinen Akşener, Erdoğan'ın Kaşıkçı davasını "sattığını" iddia etti. "Bay Kriz, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?" diyen Akşener; AK Parti hükümetinin sorumluluk almak yerine beceriksizliğini faiz lobilerine, üst akıllara, dış güçlere havale ettiğini öne sürdü.

"SADECE BİR YIL KALDI"

Akşener, AK Parti'nin bir enkaz bıraktığını vurguladığı konuşmasında "Enkazı biz kaldıracağız" dedi ve düze çıkmak için sadece bir yılın kaldığını belirtti:

"Ama önümüzde, sadece 1 yıl kaldı. Üniversitelerin, işsizliği 4 yıl öteleyen kurumlar olmaktan çıktığı günlere, 1 yıl kaldı. Güvenliğinize dair kaygılarınızın, son bulduğu günlere, 1 yıl kaldı. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin, tam ve kâmil uygulandığı günlere, 1 yıl kaldı. Geleceğinize umutla baktığımız günlere, 1 yıl kaldı. Memleketimizin medeniyet yolundaki taşlarını, birlikte döşeyeceğimiz günlere, 1 yıl kaldı. El ele, kol kola, hep beraber, ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz günlere, inanın çok az kaldı!"

İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a Bay Kriz yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Tek parti olarak secime girsen cok oy alirdın fakat baskalarinin siyaseti altinda yok oldum,chdpkk partini ve secmenini sattin mhp yi sattigin gibi Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü Meral Akşener'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı! Kombini takipçilerinden tam not aldı Meral Akşener'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı! Kombini takipçilerinden tam not aldı

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a 'Bay Kriz' yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar! - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:17:40. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement