Dervişoğlu: Kelimelerle hakikat değişmez - Son Dakika
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Dervişoğlu: Kelimelerle hakikat değişmez

Dervişoğlu: Kelimelerle hakikat değişmez
22.07.2026 15:01
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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, terörle mücadele ve yasa tasarılarına ilişkin sert açıklamalar yaparak, kavram oyunlarına gelmeyeceklerini, 50 bin canın katilinin barış güvercinine dönüştürülemeyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Bu tezgaha düşmeyiz. Adına 'geçici yasa' diyebilirsiniz. 'Münhasır yasa', 'entegrasyon yasası' veya 'barış hukuku' diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele 50 bin insanın katiline kravat takıp, onu barış güvercinine çeviremezsiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi gerçekleştiren şehit aileleri ve gazilere ilişkin, "13 Temmuz'dan beri Ankara Güvenpark'talar, eylemdeler. Düşünün Türkiye'nin gazileri haklarını aramak zorunda kalıyor. Yaptığımız ziyarette gördük ki teröristbaşı ile yürütülen pazarlık bir tesadüf değil. Çünkü bu iktidarın hiçbir şey umurunda değil. Genci, yaşlısı, işçisi, işsizi, gazisi, bu hükümetin umursadığı kimse yok. Terör pazarlıklarına şehitlik ve gazilik üzerinden kılıf dokuyorlar ama iş o kahramanların hakkını teslim etmeye gelince kapı kapı dolaştırıyorlar. Teröristin namlusundan çıkan kurşun, rütbeye göre hedef seçmiyor. Aynı mayın, subayla eri birbirinden ayırmıyor. Fakat mevzuat hazretleri, vatan için aynı bedeli ödeyen evlatlarımızı farklı statülere ayırıyor. Bir gazimiz, protezinin yenilenmesi için yıllarca bekletiliyor. Bir kısmına yurt dışında tedavi imkanı sağlanırken, er gazimize aynı imkan çok görülüyor. Oğlunu vatan toprağına emanet etmiş şehit erin annesi, 'Askeri sosyal tesise kabul edilmiyoruz' diyor. Bu mudur devletin vefası? Bu mudur şehitlik ve gazilik hukukuna gösterdiğiniz saygı" dedi.

'SÖZÜMÜZ MİLLETİMİZİN SÖZÜDÜR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 'çerçeve yasa' düzenlemesini görüşmek üzere siyasi partilerden randevu talep ettiğini söyleyen Dervişoğlu, "Kendisi, resmi sıfatıyla İYİ Parti'den de randevu istedi. Verdiğimiz randevu, yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve Gazi Meclis'e gösterdiğimiz saygının gereğidir. Kendisinin de aynı saygıyı taşıdığı makama göstermesini umarız. Lafla değil, Meclis'in hakkını, hukukunu savunarak baştan söyleyeyim. Biz bugüne kadar diyeceğimizi dedik. Bizim sözümüz milletimizin sözüdür. Sayın Kurtulmuş gelsin, söyleyeceklerini söylesin. Görüşme tamamlandığında da Sayın Kurtulmuş'un bize ne anlattığını bizim kendisine ne söylediğimizi, hangi soruları sorduğumuzu ve hangi cevapları aldığımızı eksiksiz biçimde aziz milletimizle aynıyla paylaşacağız" diye konuştu.

'SUÇA BULAŞMAMIŞ TERÖRİST NE DEMEK'

Dervişoğlu, "Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Bu tezgaha düşmeyiz. Adına 'geçici yasa' diyebilirsiniz. 'Münhasır yasa', 'entegrasyon yasası' veya 'barış hukuku' diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele 50 bin insanın katiline kravat takıp, onu barış güvercinine çeviremezsiniz. O caninin hükmü, sıfatı, cismi bellidir; İmralı'daki müebbetlik terör hükümlüsü, vatan hainidir, millet düşmanıdır. 50 bin canımızın katilidir. Anladığım kadarıyla, 'devlete karşı işlenen suç' diye dahiyane bir çözüm ürettiğini zannedenleriniz var. Aranızda 'Devlet biziz' oyunu oynayanlar var. Bilin ki Türk milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur. Ona karşı işlenmiş suçları da affedebilecek bir iktidar yoktur. Yeri gelmişken sormak istiyorum. Ortada zihni sinir bir tarif dolaşıyor. Neymiş efendim, 'suça bulaşmayan teröristler.' ya aklı başında bir Allah'ın kulu anlatsın, suça bulaşmamış terörist ne demektir? Teröre bulaşmayan terörist kimdir, bize söylesin. İmralı ittifakının üyeleri, 'Kürt-Türk ittifakı kuracağız' diyorlar. AKP'si, MHP'si, DEM'i, Beştepe'si, Balgat'ı, Kandil'i bütün bu cümleleri bir sakız gibi çiğneyip duruyorlar. Kendinizi yormayın, milletin aklını da bulandırmayın. İttifak dediğiniz kader birliği 1923'te kurulmuştur. Adı da Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Kelimelerle hakikat değişmez - Son Dakika

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