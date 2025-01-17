İYİ Parti Lideri Dervişoğlu\'ndan Sert Eleştiriler

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor" dedi.

Partisinin 'Genişletilmiş il Divan Toplantısı' kapsamında Kırıkkale'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti. Burada TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, yönetim ve iş insanları ile bir araya gelen Dervişoğlu, kentin ekonomisi hakkında görüşmeler yaptı. Daha sonra kent merkezinde esnafı gezip sohbet eden Dervişoğlu, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Bir esnafın "Bundan 1 yıl öncesi ile 5 ay öncesine kadar PKK'yı terör örgütü ilan edenler, şimdi el ele tutuşmaya çalışıyorlar" sözleri üzerine Dervişoğlu, "El ele tutuşmaktan öte bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor. Şimdi işlerin iyi de olsa gülemezsin. Onun için merak etmeyin birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize duyduğumuz saygımız var" dedi. Başka bir ziyarette kendisine teşbih hediye edilen Dervişoğlu, "Millet adına Allah'tan sabır dileyeceğim" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, ziyaretlerin ardından partisinin il başkanlığı tarafından basına kapalı gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.