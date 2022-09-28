Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı - Son Dakika
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Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı

28.09.2022 14:13

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün katıldığı bir canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok" şeklinde ifadelere yer vermesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın yarıştığı anket sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu ankette yüzde 54.2'nin tercihi olan Yavaş, yüzde 45.8'lik kesimin desteğini alan Erdoğan'ı geçti.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhur İttifakı liderleri adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını her fırsatta dile getirirken, Millet İttfakı'nın adayı ise halen belirsizliğini koruyor.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA İTİRAZIMIZ YOK"

Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı adaylık için anılırken; İYİ Parti lideri Meral Akşener'den dün akşam dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener, "İster Mansur Bey ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok. Dolayısıyla buradaki amaç şu, kazanmak. Aday olurlar olmazlar, bu insanların aday olmasını istemek başka bir şey, aday olmalarına dair bu insanların bir tutumunun olması başka bir şey. Bu iki arkadaşımızdan bahsediyorum. Biz de masaya bir aday getirebiliriz. CHP'li de olabilir. Söylemek istediğim şey şu, kazanmak önemli. Çok endişem var, Türkiye'de insanlar nefes alamıyor" dedi.

YAVAŞ OYLARIN ÇOĞUNU ALIYOR

Bu çıkışın ardından Orthus Araştırma'nın 1-7 Eylül tarihleri arasında yapmış olduğu bir anket sosyal medyada gündem oldu. İYİ Partililerin paylaştığı bahsi geçen ankette ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 54.2, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 45.8'lik kesimin desteğini alıyor.

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İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesi açılışında Mansur Yavaş'a gönderme: Onu da o yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesi açılışında Mansur Yavaş'a gönderme: Onu da o yapsın

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'in 'Aday olabilir' çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı - Son Dakika
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