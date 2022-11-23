İYİ Parti lideri Akşener, Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı futbol tutkusu üzerinden eleştirdi - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener, Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı futbol tutkusu üzerinden eleştirdi

23.11.2022 12:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile olan tokalaşmasına dair ilk yorumunu yaptı. Akşener, "Sözüm ona yönettiği dış politikada yaşadığımız sıkıntılara rağmen ibretlik politikasızlığa şahit oluyoruz. Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşer Esad'la birlikte maça giderse şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşener Pençe Kılıç Harekatı'ndan uluslararası ilişkilere kadar birçok konuda konuştu.

ERDOĞAN-SİSİ FOTOĞRAFINA AKŞENER'DEN İLK YORUM

Akşener açıklamalarında sınırların kevgire döndüğünü ifade ederken, "Liyakatsızlığın faturasıyla yüzleşiyoruz. Sözüm ona yönettiği dış politikada yaşadığımız sıkıntılara rağmen ibretlik politikasızlığa şahit oluyoruz. Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı pamuk gibi yapmış" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile fotağrafına ilk yorum: Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi

"ESAD'LA DA MAÇA GİDERSE ŞAŞIRMAYIN"

Akşener bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkilerde "sil baştan" yapılabileceğini söylemesine ilişkin ise, "Yakında Beşer Esad'la birlikte maça giderse şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Sisi ile tokalaşmasının ardından Mısır ile ilişkiler konusunda, "Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi noktaya taşıyalım istiyoruz" demişti.

YORUMLAR (1)
  • Muhammet Tekce: Dış politika kötü herkesle kavgalı Erdoğan diyorlar Erdoğan sisiyle veya esadla görüşeceği zamanda hemen başka bir politika yapılıyor Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener, Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı futbol tutkusu üzerinden eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener, Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı futbol tutkusu üzerinden eleştirdi - Son Dakika
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