İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! TBMM Grup Başkanlığı görevine Koray Aydın getirildi - Son Dakika
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İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! TBMM Grup Başkanlığı görevine Koray Aydın getirildi

07.06.2023 14:00

İYİ Parti'de basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda TBMM grup yönetimi belli oldu. TBMM Grup Başkanlığı görevine Koray Aydın getirilirken, Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da yeniden grup başkanvekili olarak seçildi.

İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta toplantı sonrası açıklama yaptı.

DERVİŞOĞLU VE USTA YENİDEN BAŞKANVEKİLİ

Açıklamaya göre, Koray Aydın İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da yeniden grup başkanvekili olarak seçildi.

İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine getirildi
TBMM Grup Başkanı Koray Aydın.

GÖREVİ TATLIOĞLU YERİNE GETİRMİŞTİ

27'nci dönemde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini İsmail Tatlıoğlu yerine getirmişti.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: SAYIN AKŞENER MİLLET İTTİFAKININ KAYBEDEN TARAFININ BİR LİDERİ OLARAK NEDEN BAŞARISIZLIGINIZI KABULLENİP İSTİFA ETMİYORSUNUZ. DEMOKRASİYE İNANMIYORMUSUNUZ, DİKDÖTÖRMÜSÜNÜZ. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Koray Aydın, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! TBMM Grup Başkanlığı görevine Koray Aydın getirildi - Son Dakika


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