İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! TBMM Grup Başkanlığı görevine Koray Aydın getirildi

İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta toplantı sonrası açıklama yaptı.

DERVİŞOĞLU VE USTA YENİDEN BAŞKANVEKİLİ

Açıklamaya göre, Koray Aydın İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da yeniden grup başkanvekili olarak seçildi.

TBMM Grup Başkanı Koray Aydın.

GÖREVİ TATLIOĞLU YERİNE GETİRMİŞTİ

27'nci dönemde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini İsmail Tatlıoğlu yerine getirmişti.