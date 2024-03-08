İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: Melikgazi Türkiye\'de kıskanılan yer olacak

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, açıkladıkları projeler ile Kayseri'de konuşulduklarını söyleyerek, "Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak" dedi.

08.03.2024 15:06  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, açıkladıkları projeler ile Kayseri'de konuşulduklarını söyleyerek, "Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak" dedi.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, devam eden seçim çalışmaları ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sığınmacıların beka sorunu olduğunu kaydeden Kılınç, başkan seçilmesi halinde sığınmacıları göndereceklerini söyleyerek, "Belediye başkanının görevleri arasında vatandaşların huzurunu tesis etmek vardır. Birçok yetkisi var. Güvenlik personeli çalıştırma yetkisi var. Belediye başkanının yetkisi dahilinde sığınmacıları göndereceğiz. Bu beka meselesidir ama iktidar daha çok sığınmacı geliyor. Biz vatanımızı mültecilere mi terk edeceğiz. Vatanını seven, bizim gibi belediye başkanları sığınmacıları gönderecek. Ruhsatsız işyerleri açıyorlar. Evleri bile iş yeri olmuş. Müdahale edilmeyen yerler var. Ruhsatsız iş yerlerini kapatacağız ve ruhsat vermeyeceğiz. Bunları gönderebilmek için rahatını bozmak lazım. Sosyal yardımları vermeyeceğiz. Önce öz evladımız. Dinimizde bunu emrediyor. Mültecilerle ilgili en büyük duyduğumuz rahatsızlık, sokaklar toplu hareket etmeleridir. Bizim mahallelerimiz gitmiş zaten. Bizim evlatlarımız bizim yaptığımız sosyal tesislere giremiyor. Bu beka meselesidir. Mahalleler gitti, ilçeler gitti. Şehirler gitmeye başladı. Nüfus çoğunluğu onlara geçti. 150 bin resmi mülteci ama gayri resmi 300 bin mülteci var. Biz bunu ciddiye alıp elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu gelecekte büyük problemlere neden olur. Onları rahatsız ederek, göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Projelerimizle Kayseri'de konuşuluyoruz"

Projeleri ile tüm Türkiye'nin kendisini tanıyacağını kaydeden Kılınç, projelerin ses getirdiğini söyleyerek, "Ben belediye başkan adayıyım, mevcutta belediye başkanı değilim. 1 dönem belediye başkanlığı yaparsam, hiçbir yere resmimi asmayacağım ama sadece Kayseri değil bütün Türkiye projelerimle beni tanıyacak. Projelerimle Türkiye'ye kendimi tanıtacağım. Mevcut belediye başkanları kendilerini tanıtamamış ve bu kadar resim asmışlar. Bizim de kendi helal paralarımızda hazırladığımız afişleri indirdiler. 52 köprü ve alt geçitlerdeki brandalarımız 1 günde indirildi. Rahatsızlık verdik. Onlar kendilerini tanıtmaya devam etsinler. Biz projelerimizle Kayseri'de konuşuluyoruz. Henüz belediye başkanı da olmadım. Olduğumda değil Kayseri, Türkiye beni tanıyacak. Sedat Kılınç'ın ismini Türkiye görecek. Yapacağımız projeler Türkiye'de ciddi manada alkışlanacak ve örnek gösterilecek. Başkan olduğumuzda Kayseri'ye ve Türkiye'ye kendimizi projelerle tanıtacağız. Onlarda öyle yapsınlar" şeklinde konuştu.

"Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak" diyen İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, "Projelerimiz çok ciddi anlamda ilgi görüyor. Memnuniyetle karşılanıyor. "Bu projeleri hayata geçirirsin" diye dua ediyorlar. Bu projeler vizyon isteyen projeler. Bütçe üretmek bizim işimiz. 5 yılın sonunda geliri 13 kat artırdığımızda Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak. Sadece vizyon etmiyor, samimiyet istiyor. Bugüne kadar belki 30 bin insanın elini sıktım. Herkesin problemini de, nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Bazı projelerimiz sadece Melikgazi'yi ilgilendirmiyor. Tüm Kayseri'ye katkısı olacak. Bu projeler ile tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Bugüne kadar hangi projeyi açıkladıysam, bunu yaparım. Yapamayacağım şey söz vermem. Halkımız bize 31 Mart'ta yetkiyi verirse, Türkiye farklı bir belediyecilik anlayışı ile karşılaşacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sedat Kılınç, İYİ Parti, Türkiye, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum Ülkü Ocakları'ndan unutulmaz konser
    15:32 Erzurum Ülkü Ocakları'ndan unutulmaz konser

    Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Bozkurt'un Hür Sedası' konserinde ünlü sanatçı Ali Kınık sahne aldı ve davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de konuşmasında organizasyonu kutladı.

  • Ankara Emniyet Müdürlüğü: FETÖ/PDY operasyonu iddiaları asılsız
    15:29 Ankara Emniyet Müdürlüğü: FETÖ/PDY operasyonu iddiaları asılsız

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan 'kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müdürlük, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

  • Aileler, HDP İl Binası Önünde 8 Mart'ı Buruk Geçirdi
    15:26 Aileler, HDP İl Binası Önünde 8 Mart'ı Buruk Geçirdi

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı YEDAM Sergisine Katıldı
    15:21 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı YEDAM Sergisine Katıldı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarının sergisine katıldı. Sergiye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.


13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
14:49 JÖAK’tan 8 Mart etkinliği: Kadın komandolar halatlarla botlara iniş yaptı JÖAK'tan 8 Mart etkinliği: Kadın komandolar halatlarla botlara iniş yaptı
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 15:30:09. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement