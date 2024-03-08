İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: Melikgazi Türkiye\'de kıskanılan yer olacak

Politika

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, açıkladıkları projeler ile Kayseri'de konuşulduklarını söyleyerek, "Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak" dedi.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, devam eden seçim çalışmaları ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sığınmacıların beka sorunu olduğunu kaydeden Kılınç, başkan seçilmesi halinde sığınmacıları göndereceklerini söyleyerek, "Belediye başkanının görevleri arasında vatandaşların huzurunu tesis etmek vardır. Birçok yetkisi var. Güvenlik personeli çalıştırma yetkisi var. Belediye başkanının yetkisi dahilinde sığınmacıları göndereceğiz. Bu beka meselesidir ama iktidar daha çok sığınmacı geliyor. Biz vatanımızı mültecilere mi terk edeceğiz. Vatanını seven, bizim gibi belediye başkanları sığınmacıları gönderecek. Ruhsatsız işyerleri açıyorlar. Evleri bile iş yeri olmuş. Müdahale edilmeyen yerler var. Ruhsatsız iş yerlerini kapatacağız ve ruhsat vermeyeceğiz. Bunları gönderebilmek için rahatını bozmak lazım. Sosyal yardımları vermeyeceğiz. Önce öz evladımız. Dinimizde bunu emrediyor. Mültecilerle ilgili en büyük duyduğumuz rahatsızlık, sokaklar toplu hareket etmeleridir. Bizim mahallelerimiz gitmiş zaten. Bizim evlatlarımız bizim yaptığımız sosyal tesislere giremiyor. Bu beka meselesidir. Mahalleler gitti, ilçeler gitti. Şehirler gitmeye başladı. Nüfus çoğunluğu onlara geçti. 150 bin resmi mülteci ama gayri resmi 300 bin mülteci var. Biz bunu ciddiye alıp elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu gelecekte büyük problemlere neden olur. Onları rahatsız ederek, göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Projelerimizle Kayseri'de konuşuluyoruz"

Projeleri ile tüm Türkiye'nin kendisini tanıyacağını kaydeden Kılınç, projelerin ses getirdiğini söyleyerek, "Ben belediye başkan adayıyım, mevcutta belediye başkanı değilim. 1 dönem belediye başkanlığı yaparsam, hiçbir yere resmimi asmayacağım ama sadece Kayseri değil bütün Türkiye projelerimle beni tanıyacak. Projelerimle Türkiye'ye kendimi tanıtacağım. Mevcut belediye başkanları kendilerini tanıtamamış ve bu kadar resim asmışlar. Bizim de kendi helal paralarımızda hazırladığımız afişleri indirdiler. 52 köprü ve alt geçitlerdeki brandalarımız 1 günde indirildi. Rahatsızlık verdik. Onlar kendilerini tanıtmaya devam etsinler. Biz projelerimizle Kayseri'de konuşuluyoruz. Henüz belediye başkanı da olmadım. Olduğumda değil Kayseri, Türkiye beni tanıyacak. Sedat Kılınç'ın ismini Türkiye görecek. Yapacağımız projeler Türkiye'de ciddi manada alkışlanacak ve örnek gösterilecek. Başkan olduğumuzda Kayseri'ye ve Türkiye'ye kendimizi projelerle tanıtacağız. Onlarda öyle yapsınlar" şeklinde konuştu.

"Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak" diyen İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, "Projelerimiz çok ciddi anlamda ilgi görüyor. Memnuniyetle karşılanıyor. "Bu projeleri hayata geçirirsin" diye dua ediyorlar. Bu projeler vizyon isteyen projeler. Bütçe üretmek bizim işimiz. 5 yılın sonunda geliri 13 kat artırdığımızda Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak. Sadece vizyon etmiyor, samimiyet istiyor. Bugüne kadar belki 30 bin insanın elini sıktım. Herkesin problemini de, nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Bazı projelerimiz sadece Melikgazi'yi ilgilendirmiyor. Tüm Kayseri'ye katkısı olacak. Bu projeler ile tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Bugüne kadar hangi projeyi açıkladıysam, bunu yaparım. Yapamayacağım şey söz vermem. Halkımız bize 31 Mart'ta yetkiyi verirse, Türkiye farklı bir belediyecilik anlayışı ile karşılaşacak" diye konuştu. - KAYSERİ