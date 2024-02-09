İYİ Parti Milletvekili Adayı Evrim Balbaloğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş\'ı ziyaret etti

İYİ Parti 28. Dönem Zonguldak Milletvekili Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan ve partililer Gülüç Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Gökhan Mustafa Demirtaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti 28. Dönem Zonguldak Milletvekili Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan, Alaplı İlçe Başkanı Recep Gündoğdu, İYİ Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Serdar Akyol, İYİ Parti Gümeli Belediye Başkan Adayı Ramazan Akdeniz ve çok sayıda partili Gülüç Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Gökhan Mustafa Demirtaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Yüzlerce kişi ile İYİ Parti yöneticilerini eşi Işıl Demirtaş ile birlikte karşılayan Gülüç Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Gökhan Mustafa Demirtaş adeta gövde gösterisi yaptı. Gülüç'te seçimleri kazanacaklarına olan inancının tam olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş "İYİ Parti'den Gülüç belediyesine Belediye Başkanlığına adayım. Ben bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Evrim hanıma, ilçe başkanıma, İYİ Parti yönetim kuruluna, yanımızda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Bizim seçim almama, kaybetme gibi bir lüksümüz yok. 31 Mart'ta seçimi alacağımıza inancım tam. Sağda solda konuşulan laflara kulak asmayın; çünkü biz o işlerden aklandık. Bu tür olaylarla bizi yıpratmaya çalışıyorlar ama biz birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz. İYİ Parti ailesi olarak Gülüç'te tam gaz seçime çalışacağız. Sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gülüç'e yaptığım hizmetler bellidir. Gülüç'ü Zonguldak'ın parlayan yıldızı haline getirdik. Bu süreçten sonra da daha güzel hizmetler yapacağız. Burada bizi yalnız bırakmayan buraya gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Demirtaş programa katılan İYİ Parti Alaplı İlçe Başkanı Recep Gündoğdu, İYİ Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Serdar Akyol ve İYİ Parti Gümeli Belediye Başkan Adayı Ramazan Akdeniz'e teşekkür ederken tüm Gülüç halkını çarşamba günü düğün salonu karşısında saat 14.00'te yapacakları parti teşkilatı ve seçim bürosu açılışına davet etti.
Demirtaş'ın ardından söz alan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatları doğrultusunda Gülüç ziyaretini gerçekleştiren İYİ Parti 28. Dönem Zonguldak Milletvekili Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu "Değerli belediye başkanım başkanlarım, kıymeti Gülüç'lüler; burada olmaktan çok mutluyuz. Biz de başkanımızın iki dönemdir yapmış olduğu hizmetleri izliyorduk, takip ediyorduk hepsiyle mutluluk ve gurur duyuyorduk. Bundan sonra ki dönemde de yine aynı hizmeti katlayarak vereceğine eminiz. Tekrar başarılar diliyoruz. Hep birlikte çalışacağız, kazanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan ise konuşmasında Genel Başkanları Meral Akşener'in talimatı ile Gülüç'te seçim startını verdiklerini söyledi. Erdoğan konuşmasında şu sözleri dile getirdi: "Başkanımızın verdiği yetkiyle uzun bir süreç yaşadık. Genel başkanımızın verdiği yetkiyle seçim startını burada vermiş bulunuyoruz. Başkanıma başarılar diliyorum. Bu yolda hep beraberiz ve hep birlikte Batı Karadeniz'i Zonguldak olarak en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Gülüç halkına teşekkür ediyorum."
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