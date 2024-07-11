İYİ Parti Milletvekili Türkkan, Srebrenitsa Soykırımı'nı TBMM'de anlattı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Milletvekili Türkkan, Srebrenitsa Soykırımı'nı TBMM'de anlattı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması gerektiğini vurguladı. Türkkan, Balkanlar'da yaşanan katliamlara dikkat çekerek, binlerce Boşnak'ın evlerinden çıkarılarak öldürüldüğünü ve bu vahşetin insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir leke olduğunu belirtti. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu ise Batılı ülkelerin göz yumduğu vahşetlere dikkat çekti ve Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması gerektiğini söyledi.

11.07.2024 17:43
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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan, bu tarifi mümkün olmayan soykırım gecesi ezanlar karanlığa okundu. Çünkü insanlık ölmüştü. Binlerce Boşnak, kadın, çocuk, bebek demeden evlerinden çıkarıldı ve öldürüldü." dedi.

İYİ Parti'li Türkkan, TBMM Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine ilişkin tedbirlerin görüşülmesi amacıyla yapılan Genel Görüşme'de partisi adına söz aldı.

Balkanlar'da yaşanan katliamlara dikkati çeken Türkkan, şöyle konuştu:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan, bu tarifi mümkün olmayan soykırım gecesi ezanlar karanlığa okundu. Çünkü insanlık ölmüştü. Binlerce Boşnak, kadın, çocuk, bebek demeden evlerinden çıkarıldı ve öldürüldü. Bu katliamda, çocuklar, kadınlar, yaşlılar kısaca savunmasız insanlar hedef alındı ve sistematik bir şekilde yok edildi. Bu vahşet, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı kara bir lekedir."

Türkkan, Balkanlar'da 1,5 milyon insanın katledildiğini, bunlardan bir kısmının açlık, soğuk ve hastalıktan hayatını kaybettiğini ve sadece 400 bin kişinin ana vatana dönebildiğini kaydetti.

Katliamların Balkanlar'ın kaderi haline geldiğini anlatan Türkkan, Balkanlar'daki Türk ve Müslümanlara reva görülen katliamlara sessiz kalınması durumunda 100 yıl sonra bile bunun tekrarının yaşanabileceğini belirtti.

Balkan Türklerinin, Suriyeli sığınmacılarla bir tutulmasını da eleştiren Türkkan, "Biz sığınmacı değiliz. Biz fetih ederek geldik. Balkanlar'da bir uç beyi olarak yaşadık. 'Git' dediler gittik, 'gel' dediler geldik. Beni Suriyelilerle eş gören zihniyeti lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu ise bugün insanlığın ortak bir acısını anmak için toplanmadıklarını, çünkü Bosna'da yaşananların hiçbir zaman insanlığın ortak derdi ve acısı olmadığını söyledi.

Batılı ülkelerin politikalarını eleştiren Hamşıoğlu, "Modern Batı, gözü önünde yaşanan vahşete, katliama, soykırıma göz yumdu. Tıpkı Türkmeneli'nde, Karabağ'da, Hocalı'da, Doğu Türkistan'da ve nice Türk ve İslam yurdunda olduğu gibi." diye konuştu.

Hamşıoğlu, ölüm yürüyüşünde katledilen binlerce Müslümanın yalnızca bedenlerinin defnedilmesinin bile yıllarca sürdüğünü belirtti.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır." şeklindeki sözlerini aktaran Hamşıoğlu, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa unutulmasın mı istiyoruz? O zaman Boşnak kardeşlerimizin katledildiği gerçeğiyle birlikte neden katledildiklerini de hiç unutmayacağız. Sırpların, Boşnak kardeşlerimizi kimden öç almak uğruna katlettiklerini de hiç unutmayacağız. Kimliğimizi hiç unutmayacağız. O kimliğin kıtalar, milletler, ülkeler üzerindeki tezahürlerini ve soykırımların ancak kırılmak istenen soylar tarihe karışırsa maksadına ulaşmış olacağını unutmayacağız. Bu alemde bazı milletlerin canının, diğerlerinden daha ucuz olmasını bir kabul olmaktan çıkaracağız. Kimseye, cüssesi, bütçesi ne olursa olsun, kimseye canımıza paha biçtirmeyeceğiz."

Hamşıoğlu'nun konuşması sırasında Genel Kurulda duygusal anlar yaşanması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Türkkan, Srebrenitsa Soykırımı'nı TBMM'de anlattı - Son Dakika

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