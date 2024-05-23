İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limanda sendikal haklarını kullanan işçilerin işten çıkarıldığını söyledi.
Türkoğlu, Meclis'te Liman-İş Sendikası üyesi işçilerle basın toplantısı düzenledi.
Limanı işleten şirketin, sendikalaşan işçileri işten çıkardığını savunan Türkoğlu, yaşananların çalışma barışını bozacağını belirtti.
Türkoğlu, "İşçi çıkarmalarına son verilmeli, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır." dedi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu: Gemlik Limanı'nda sendikal haklarını kullanan işçiler işten çıkarıldı - Son Dakika
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