İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'daki Forum AVM'nin otopark inşaatının iptal edilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'daki Forum AVM'nin otopark inşaatının iptal edilmesini istedi

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon\'daki Forum AVM\'nin otopark inşaatının iptal edilmesini istedi

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'daki Forum AVM'nin otopark inşaat ruhsatının iptal edilmesine rağmen devam ettiğini belirterek, ilgilileri mahkeme kararını uygulamaya davet etti. Aydın, ruhsatının iptal edilmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini belirttiği AVM'nin otopark inşaatıyla ilgili yetkilileri görevlerini yapmaya davet ederek, mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

09.02.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'daki Forum AVM'nin otopark inşaat ruhsatının iptal edilmesine rağmen devam ettiğini belirterek, ilgilileri mahkeme kararını uygulamaya davet etti.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'da bir AVM'nin 2 yıl önce el değiştirdiğini, AVM'yi alan şirkete de yeni otopark yapılması için inşaat ruhsatı verildiğini söyledi.

Verilen inşaat ruhsatının kanuna aykırı olarak emsal artışı içerdiği için Trabzon İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini bildiren Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu karardan sonra bu inşaatın hala devam ediyor olmasına anlam veremiyorum. Hukuk tanımamazlık o kadar ayyuka çıkmış ki Trabzon İdare Mahkemesinin ruhsat iptal kararı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının inşaatı mühürleme işlemi ortadayken Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının mühürlenmiş inşaatı devam ettirenler ve buna müsaade eden yetkiler hakkında soruşturma yürütmesine rağmen söz konusu inşaat şu an bile devam etmektedir. "

Aydın, ruhsatının iptal edilmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini belirttiği AVM'nin otopark inşaatıyla ilgili yetkilileri görevlerini yapmaya davet ederek, mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milletvekili, Yavuz Aydın, İYİ Parti, Trabzon, Yerel Haberler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'daki Forum AVM'nin otopark inşaatının iptal edilmesini istedi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'daki Forum AVM'nin otopark inşaatının iptal edilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement