İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon\'daki Forum AVM\'nin otopark inşaatının iptal edilmesini istedi

Politika

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'daki Forum AVM'nin otopark inşaat ruhsatının iptal edilmesine rağmen devam ettiğini belirterek, ilgilileri mahkeme kararını uygulamaya davet etti.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'da bir AVM'nin 2 yıl önce el değiştirdiğini, AVM'yi alan şirkete de yeni otopark yapılması için inşaat ruhsatı verildiğini söyledi.

Verilen inşaat ruhsatının kanuna aykırı olarak emsal artışı içerdiği için Trabzon İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini bildiren Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu karardan sonra bu inşaatın hala devam ediyor olmasına anlam veremiyorum. Hukuk tanımamazlık o kadar ayyuka çıkmış ki Trabzon İdare Mahkemesinin ruhsat iptal kararı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının inşaatı mühürleme işlemi ortadayken Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının mühürlenmiş inşaatı devam ettirenler ve buna müsaade eden yetkiler hakkında soruşturma yürütmesine rağmen söz konusu inşaat şu an bile devam etmektedir. "

Aydın, ruhsatının iptal edilmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini belirttiği AVM'nin otopark inşaatıyla ilgili yetkilileri görevlerini yapmaya davet ederek, mahkeme kararının uygulanmasını istedi.