İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak

27.03.2023 14:59

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme ilişkin yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. defa cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını ifade etti. Zorlu, "Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için bugün YSK'ya itirazda bulunacağız." şeklinde konuştu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmişti. Bugün parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini açıkladı.

"MEŞRUİYET SORUNU YARATMAMASI ADINA BAŞVURUMUZU YAPIYORUZ"

Zorlu, "Anayasa'ya göre bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemiştir ve bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Geçici madde de koymamıştır. Sorumluluğumuzun gereği olarak, önümüzdeki saatlerde partimizin Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kapsamlı bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Yarışın galibi biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçimin meşruiyet sorunu yaratmaması adına sonuçlandırılması gereken süreçlerin tamamlanması adına başvurumuzu yapıyoruz. Herkes gibi neticeyi göreceğiz ve seçim sürecini işleteceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş: Gençlerimiz İçin En Büyük Dileğimiz, Özgür ve İyi Bir Gelecek. Bunu Birlikte Başaracağız Mansur Yavaş: Gençlerimiz İçin En Büyük Dileğimiz, Özgür ve İyi Bir Gelecek. Bunu Birlikte Başaracağız Mansur Yavaş: Gençlerimiz İçin En Büyük Dileğimiz, Özgür ve İyi Bir Gelecek. Bunu Birlikte Başaracağız Mansur Yavaş: Gençlerimiz İçin En Büyük Dileğimiz, Özgür ve İyi Bir Gelecek. Bunu Birlikte Başaracağız

Meral Akşener, Kürşad Zorlu, Seçim 2023, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
14:20 Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar
14:22 Aktris dizisinden ilk fotoğraflar! Pınar Deniz'in pozları gündem yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement