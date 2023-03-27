İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak

"150 bin oyu olan HÜDA PAR'ın size ne gibi katkısı olacak?"

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmişti. Bugün parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini açıkladı.

"MEŞRUİYET SORUNU YARATMAMASI ADINA BAŞVURUMUZU YAPIYORUZ"

Zorlu, "Anayasa'ya göre bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemiştir ve bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Geçici madde de koymamıştır. Sorumluluğumuzun gereği olarak, önümüzdeki saatlerde partimizin Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kapsamlı bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Yarışın galibi biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçimin meşruiyet sorunu yaratmaması adına sonuçlandırılması gereken süreçlerin tamamlanması adına başvurumuzu yapıyoruz. Herkes gibi neticeyi göreceğiz ve seçim sürecini işleteceğiz." dedi.

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