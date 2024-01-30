İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hukuk Devleti İlkeleri İhlal Edildi

Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymaksızın hukuk aleminde yoklukla malul olan ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde izahı mümkün olmayan bir karara imza atarak bu hukuksuzluğun aracısı olduklarını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Can Atalay hakkında verilen hükmün Gazi Meclisimizde okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür. Öncelikle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymaksızın hukuk aleminde yoklukla malul olan ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde izahı mümkün olmayan bir karara imza atarak bu hukuksuzluğun aracısı olmuşlardır. Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. Anayasal hakların kullanılmasını temin etmek görev ve sorumluluğunu taşıyan siyasi iktidarın bu anlayışıyla başta Hatay halkı olmak üzere milli irade hiçe sayılmıştır. Unutanlara hatırlatmak gerekir ki; Türkiye Cumhuriyeti; meşruiyetini Anayasa'dan alan bir hukuk devletidir. Bu kapsamda İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.