İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Ukrayna ile Rusya arasındaki uyuşmazlığın, bağımsız ve egemen devletin toprak bütünlüğünü ne ad altında olursa olsun ihlal edilen bir noktaya gelmiş olmasını uluslararası hukukun ihlali olarak görüyoruz." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PTT'nin otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS satış ve tahsilatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, dünkü TBMM Grup Toplantısında, PTT'nin HGS uygulamalarına ilişkin iddialarını hatırlatan Usta, PTT'nin söz konusu iddialara verdiği cevapların gerçekleri yansıtmadığını savundu. Usta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla yapılan sözleşme gereğince otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS'nin satış ve tahsilat yetkisinin PTT'ye ait olduğunu, PTT'nin belli bir ücret karşılığında bankalara da HGS satış yetkisi verebildiğini anımsattı. Asıl eleştirdikleri konunun PTT'nin kurumsal kimliği ile bu satışı yapması mümkün iken bunu başka bir şirket üzerinden yapması olduğuna işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"PTT, HGS satışını, yüzde 40 hissesine sahip olduğu 'PtteM' isimli bir şirkete yaptırıyor. Bu şirketin, yüzde 60 hissesi Hakan Çevikoğlu adında bir kişiye ait. PTT, HGS satışlarını 'PtteM' isimli bir şirkete ait www.pttavm.com üzerinden gerçekleştirmektedir. HGS yüklemek istediğinizde 'İnternet üzerinden PTT müşterileri için yalnızca pttavm.com adresinden yükleme yapılmaktadır. Başka bir siteden yükleme yapılmamaktadır.' şeklinde diye bir ikaz ile karşılaşıyorsunuz. PTT'nin altyapısı, kurumsal yapısı kullanılıyor ve bu kadar karlı bir iş, şirket üzerinden yapılıyor. Biz bunun yanlış olduğunu söyledik."

Usta, PTT HGS satışlarında bir şirkete imtiyaz verildiğini ve bir bedel de alınmadığını, HGS satışlarından elde edilecek gelirin tamamının PTT'nın kasasına girme imkanı varken gelirlerinin sadece yüzde 40'ını alabildiğini söyledi. İnternet sitesi üzerindeki görselleri gösteren Usta, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkan'ımız Meral Akşener'in açıklamasından önce 'HGS yüklemek istediğinizde 'İnternet üzerinden PTT müşterileri için yalnızca pttavm.com adresinden yükleme yapılmaktadır. Başka bir siteden yükleme yapılmamaktadır.' şeklinde diye bir ikaz vardı. Genel Başkan'ımızın açıklamasından sonra ise PTT bu ikaz değiştirerek "internet üzerinden PTT müşterileri için yalnızca pttbank.ptt.gov.tr, www.turkiye.gov.tr, www.pttavm.com internet sayfalarından yükleme yapılmaktadır. Bu sayfalar haricinde HGS'ye yükleme yaptığını belirten internet sayfalarına itibar etmeyiniz.' şeklinde bir düzeltmeye gidiyor. Bir hata yaptıklarını anlıyorlar. Net bir şekilde çuvallıyorlar. PTT kendi çağrı merkezini ve uygulamalarını kullandırırken neden HGS satışlarının yüzde 60'ını bir şirkete veriyor? Bakanlık bunun açıklamasını yapmak zorundadır."

PTT'nin kötü yönetildiğini özellikle Varlık Fonuna alındıktan sonra kurumun zararlarının arttığını, PTT ile ilgili daha önce de bazı iddiaların basına yansıdığını öne süren Usta, bu iddiaların takipçisi olacaklarını belirtti.

"Rusya'nın tavrını uluslararası hukukun ihlali olarak görüyoruz"

Usta, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye ilişkin bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Ukrayna ile Rusya arasındaki uyuşmazlığın, bağımsız ve egemen devletin toprak bütünlüğünü ne ad altında olursa olsun ihlal edilen bir noktaya gelmiş olmasını uluslararası hukukun ihlali olarak görüyoruz. Helsinki Nihai Senedi ve diğer uluslararası mutabakatlar da yok sayılmıştır. Türkiye'nin alacağı tavır önemlidir. Türkiye bu işten zarar görmeden tarafsız bir şekilde durmalıdır. TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderleri veya Meclisin de hükümet tarafından bilgilendirilmesi gerekir. Bu konuda bir çağrımız var. Gerekirse kapalı bir oturum da yapılabilir. Bu büyük riskleri barındırıyor. Yakın bir coğrafyamızda, turizm ve ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu iki devlet arasında çıkan çatışmanın daha büyük boyutlara gelmesi, bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiler. Bu nedenle Türkiye'nin gerekli önlemleri alması gerekir."