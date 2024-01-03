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İYİ Parti, Türkiye'nin 81 iline saha çalışmalarıyla başlıyor - Son Dakika
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İYİ Parti, Türkiye'nin 81 iline saha çalışmalarıyla başlıyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti olarak Türkiye'nin 81 ilini 10 farklı kategoride topladıklarını ve milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle birlikte saha çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Zorlu ayrıca, enflasyon ve fiyat artışlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşmenin Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki katliam üzerine odaklandığını belirtti. Yerel seçimlere ilişkin olarak ise Zorlu, aday açıklamalarının devam ettiğini ve 5 Ocak itibarıyla sahalara inerek vatandaşlarla buluşacaklarını ifade etti.

İYİ Parti, Türkiye\'nin 81 iline saha çalışmalarıyla başlıyor
03.01.2024 - 18:28,
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, " Türkiye'deki 81 ilimizi yakınlık anlamında 10 farklı kategoride topladık ve milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ile bunların yanı sıra o bölgede bulunan Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte 5 Ocak'tan itibaren artık sahalara iniyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Merkezinde Başkanlık Divanı toplantısının ardından parti sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, TÜİK'in açıkladığı yüzde 64,77 enflasyon rakamını hatırlatarak, "Fiyat artışı kuzu etinde yüzde 150, dana etinde yüzde 134. Artık hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in marketine bizlerin erişimi yok. 'Orada bir market var uzakta, gitmesek de görmesek de o market bizim marketimizdir' durumu var adeta. Fiyatı az artan ürünler arasında yani enflasyonu aşağı çeken harcama gruplarında giyim grubu dikkat çekiyor. Ancak bir bakıyorsunuz TÜİK mucizesi var ortada. TÜİK diyor ki 'giyim fiyatları yıllık yüzde 40,7 arttı'; İstanbul Ticaret Odası diyor ki 'yüzde 111,7.' Peki, enflasyon hedefledikleri gibi bu sene sonunda yüzde 36'ya düşecek mi? Daha yeni yıla girer girmez dolar kuru 40 kuruş yükseldi. Vergilere yüzde 58 zam geldi. Akaryakıta KDV dahil ÖTV güncellemesi geldi ve benzin 2,31 TL, motorin 2,17 TL artıyor. Daha yeni yıla girmeden marketlerdeki etiketler değişmeye başladı" dedi.

Kürşad Zorlu, Akşener ve Davutoğlu görüşmesine ilişkin talebin Gelecek Partisi'nden geldiğini söyleyerek, "Görüşme talebi Sayın Davutoğlu'ndan geldi. Görüşmede yoğunluklu olarak Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki katliam, bu konuda birlikte bir tavır nasıl geliştirilebilirin üzerinde duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade etmeliyim"  dedi.

Zorlu, yerel seçim çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "Şu ana kadar 4 büyükşehir, 10 il, 108 ilçe ve 18 beldede adaylarımızı açıkladık. Bu hafta cuma günü bu vesile ile genel başkanımız Bursa'da olacaklar. Önümüzdeki hafta adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Burada çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Özellikle yerelde kazanacak adaylar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor ve yerel seçimlere hazırlık için Başkanlık Divanımızda konuşulan şey şuydu; Türkiye'deki 81 ilimizi yakınlık anlamında 10 farklı kategoride topladık ve milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ile bunların yanı sıra o bölgede bulunan Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte 5 Ocak'tan itibaren artık sahalara iniyoruz. İllerimize gideceğiz. Hem teşkilatlarımız, hem de vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve kararımızda nasıl haklı olduğumuzu milletimize anlatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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