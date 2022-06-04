İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır - Son Dakika
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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır

04.06.2022 14:53

Katıldığı canlı yayında "Siz olmasanız CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alır mı?" sorusuna yanıt veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır" yanıyla şaşırttı.

İYİ Parti'nin geçtiğimiz aylarda açıklanan başkanlık divanında Yavuz Ağıralioğlu'na yer verilmemesi büyük tartışma yarattı. Ağıralioğlu'nun CHP'ye yönelik sert söylemlerinin bu kararda etkili olduğu iddia edilirken, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına katılan Ağıralioğlu bir kez daha CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

"OY VERDİĞİNİ GÖREN SAĞCI GUSÜL ABDESTLİ ALIR"

Eleştirilerin hedefi haline geldiği, "Biz olmasak CHP ne kadar oy alır Cumhur İttifakı'ndan" çıkışının, 'İYİ Parti' şekline yanıt veren Ağıralioğlu, "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır." dedi.

"KLASİK BİR CHP, İSTANBUL VE ANKARA'YI ALAMAZDI"

Ağıralioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır; CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır. CHP'ye karşı duyulan siyasi alerjiyi Tayyip Bey avantaja çevirmeye çalışır. Bu yüzden İYİ Parti oy verilebilir siyasal esneme imkanı vermiştir Türk demokrasisine. Klasik sağ seçmenin, biz ne olursa olsun yerimizden ayrılma endişesine iyi gelmiştir. Bunu kastederek söyledim arkadaşlar alınganlık yaptı. Yani klasik bir CHP'li ile İstanbul'u Ankara'yı alamazlardı."

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