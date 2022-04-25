İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım - Son Dakika
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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım

25.04.2022 11:44

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tenis raketini tutuşuyla gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

22 Nisan günü Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, burada masa tenisi oynadı. Erdoğanın tenis raketini tutuş biçimi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada kullanıcıları, "Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı sık sık tenis oynuyor", "Böyle tutunca da sürekli kazanıyormuş", "Yerli ve milli tutuş" ifadelerini kullandı.

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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tenis göndermesinde bulundu.

Tenis oynarken çekilmiş bir videosunu paylaşan Ağıralioğlu, "Raket tutmayı bilen herkesle maça varım" diye yazdı. Ağıralioğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Yavuz Ağıralioğlu, Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım - Son Dakika


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