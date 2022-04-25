İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım - Son Dakika

22 Nisan günü Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, burada masa tenisi oynadı. Erdoğanın tenis raketini tutuş biçimi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada kullanıcıları, "Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı sık sık tenis oynuyor", "Böyle tutunca da sürekli kazanıyormuş", "Yerli ve milli tutuş" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tenis göndermesinde bulundu.

Tenis oynarken çekilmiş bir videosunu paylaşan Ağıralioğlu, "Raket tutmayı bilen herkesle maça varım" diye yazdı. Ağıralioğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.