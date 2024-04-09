İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu

Partisinden, Akşener'e yönelik sert sözlerle istifa eden İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel başkanlık için aday olmayacağını ve mevcut adaylardan hiçbirine koşulsuz destek vermeyeceğini belirtti. Yılmaz, başarısız seçim sonuçlarının mevcut yönetim anlayışı ve kurumsal zaafiyetlerden kaynaklandığını dile getirdi ve genel başkanın görevinden ayrılmasının sorunları ortadan kaldırmayacağını ifade etti.
Yerel seçimde İYİ Parti'nin oy oranının beklentilerin altında kalmasıyla partideki görevinden ayrılıp Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yapan isim olan eski İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, alınan kongre kararının ardından yeni bir açıklama yaptı. Genel başkanlık yarışında aday olması beklenen Yılmaz, "Yapılacak kongre için genel başkanlığa aday olmadığımı ve mevcut adaylardan herhangi birine koşulsuz bir destek vermeyeceğimi de belirtmek isterim" diye duyurdu.
Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yapılacak olan olağanüstü kongremizde aday olmayacağını beyan etmesi siyasi kültürümüz açısından istisnai ve takdirle karşılanması gereken bir harekettir. Sayın Akşener, siyasi bir olgunluk ve nezaket örneği göstermiştir.
Kendisi, 28 Şubat cuntasına karşı sergilediği demokrat duruş ile OHAL günlerinde gösterdiği parti kurma cesaretiyle ve şu günlerde kıymeti daha iyi anlaşılan 2023 başkanlık seçimlerine "kazanacak aday" ile gitme ısrarı ile milletimiz tarafından hep iyi hatırlanacaktır.
Zaman hepimiz için er ya da geç hükmünü en hakkaniyetli şekilde verir. Bu vesileyle, yapılacak kongre için genel başkanlığa aday olmadığımı ve mevcut adaylardan herhangi birine koşulsuz bir destek vermeyeceğimi de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, seçimlerde alınan başarısız sonuçların sebebinin mevcut yönetim anlayışı ve kurumsal zaafiyetler olduğunu defalarca dile getirdiğinin altını çizerek, "Ancak genel başkanın görevinden ayrılması sorunları bir anda ortadan kaldırmayacak ve bizi de kendiliğinden başarıya taşımayacaktır.
Başarılı olabilmek için sadece İYİ Parti'ye değil bütün Türkiye'ye konuşabilmek, ülkenin meseleleri hakkında kendine özgü bir okuma yapabilmek ve vatandaşlara ülke yönetimini ele aldığımız zaman sorunları nasıl çözeceğimizi anlatabilmek gerekir. Tarih delegenin onayını almış ancak vatandaşın teveccühünü göremeyen genel başkanlarla doludur. Dolayısıyla ihtiyacımız olan başarısız olduğu için istifa etme olgunluğu göstermiş bir genel başkanın yerini dolduracak bir genel başkan değildir." dedi.
İYİ Parti'li Yılmaz, Başarısızlığı analiz eden ve kendi çözümlerini ortaya koyan, bizi başarıya ulaşma konusunda ikna etmeyi başaran bir siyasi projedir. Eğer bunu es geçip sadece isimlere odaklanırsak partinin bir sonraki seçimlerde daha da başarısız olacağından hiç şüphem yoktur. Bu yüzden, mevcut adaylardan beklentim, sadece delegeleri ikna ettikleri bir süreç içinde olmamaları ve kamuoyuna siyasi vizyon ve projelerini de anlatmalarıdır. Sayın Akşener'in siyasetten çekilmesi ancak bu şekilde bir anlam kazanır ve partimiz ancak bu sayede yeniden siyasi sistemin etkili bir aktörü olarak yeniden iddialı hale gelir." sözleriyle mevcut adaylara seslendi.
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