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İYİ Partili Dervişoğlu: Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM'dir - Son Dakika

İYİ Partili Dervişoğlu: Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM'dir

27.01.2022 17:34
İYİ Partili Dervişoğlu: Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM'dir

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun tepkisine ilişkin, "Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM, uygulanacağı yer de...

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun tepkisine ilişkin, " Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM, uygulanacağı yer de başkent Ankara'dır. Bahsedilen açıklamaların ittifakın ruhuna zarar vereceğini düşünmüyorum" dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Genel Başkanları Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dönemde tarihinde hiç tanık olmadığı krizlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Dervişoğlu, "Krizler bazen göz göre göre gelmekte, bazen de hiç beklenmedik anlarda karşımıza çıkmaktadır. Mevcut iktidarın muhtemel krizlerle ilgili herhangi bir öngörüsü olmadığı gibi, kriz anlarında hayata geçirmeyi düşündüğü gerçekçi bir eylem planı da yoktur. Tek dertleri vardır; o da krizlerin oluşturduğu vasattan, siyaseten nasıl beslenecekleridir" dedi.

'GİZLİ BİR GÖRÜŞME DEĞİLDİR'Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karın etkili olduğu gün İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekli buluşmasına ilişkin yaşanan tartışmayla ilgili olarak, "Sayın İmamoğlu bu yemeğin çok önceden planlanmış olduğunu ifade etti. Arka planında ne olduğunu aramaya gerek yok. Açık mekanda bir araya gelmişler. Özel bir görüşme olabilir ama gizli bir görüşme olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman misyon şefleri ile görüşebilirler. Bu görüşmenin karlı güne tesadüf etmesi tartışmaları beraberinde getiriyor. Ama burada önemli bir durum var; mobese kayıtlarının kullanılması. Siyasi kişiliklerin gerektiğinde devletin yetkili organları tarafından izleniyor gibi görüntü olmasıdır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. O esnada yollar tıkanmış da değil. Siyasete tartışma konusu olması doğru değil" diye konuştu.'İTTİFAKIN RUHUNA ZARAR VERMEZ'Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun tepkisine ilişkin, şunları kaydetti:

"Daha önceden de benzer beyanlarda bulunulmuştur. Ben bu ülkede cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış kişilerin, 'Realiteyi tanıyoruz', 'Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' gibi söylemlerine şahit olmuş birisiyim. Bunlar günlük siyasetin içinde kullanılabilir. Ama bize sorarsanız; Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM, uygulanacağı yer de başkent Ankara'dır. AB'nin yolu her yerden geçer ama Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM'dir. Biz ittifakın hangi şartlarda kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Biz; CHP ile bazı yerlerde ittifak yaptık, bazı yerlerde de birbirimize rakip olduk. Bahsedilen açıklamaların ittifakın ruhuna zarar vereceğini düşünmüyorum."


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Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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