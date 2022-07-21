İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Günümüz Türkiye'sinde eğitim içi boşaltılmış bir kavramdır" - Son Dakika
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İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Günümüz Türkiye'sinde eğitim içi boşaltılmış bir kavramdır"

21.07.2022 16:36
İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Günümüz Türkiye'sinde eğitim içi boşaltılmış bir kavramdır"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Türkiye'de eğitimin, içi boşaltılmış bir kavram olduğunu ifade ederek, "Bizde eğitim, ailelerimizin ve çocuklarımızın hayallerini istismar edip, onları 4 yıl oyalayıp sonra da sokağa bırakmaktır.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Türkiye'de eğitimin, içi boşaltılmış bir kavram olduğunu ifade ederek, "Bizde eğitim, ailelerimizin ve çocuklarımızın hayallerini istismar edip, onları 4 yıl oyalayıp sonra da sokağa bırakmaktır." dedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarının, niteliksiz yetiştirmenin ikrarı olduğunu öne sürdü.

YKS'ye 2021'de 2,4 milyon kişinin katıldığını, 23 bin 691 kişinin sıfır puan aldığını anlatan Kabukcuoğlu, 2022'de sıfır puan alanların sayısının 4'e katlanarak 96 bin olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde 1,5 milyon çocuğun uzaktan eğitim sisteminden yararlanamadığını savunan Kabukcuoğlu, pandeminin, dezavantajlı grupların durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Kabukcuoğlu, yükseköğrenim planlamasının tam bir fiyasko olduğunu iddia ederek, "Günümüz Türkiye'sinde eğitim, içi boşaltılmış bir kavramdır. Bizde eğitim, ailelerimizin ve çocuklarımızın hayallerini istismar edip, onları 4 yıl oyalayıp sonra da sokağa bırakmaktır. Bedbaht gençler yetiştiriyor, ailelerini mutsuz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesi, insanların refah içinde yaşaması için yegane gereğin eğitilmiş insan gücü olduğunu vurgulayan Kabukcuoğlu, partisinin eğitimdeki problemleri bildiğini ve çözüm projelerinin de hazır olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Partili Kabukcuoğlu: 'Günümüz Türkiye'sinde eğitim içi boşaltılmış bir kavramdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Günümüz Türkiye'sinde eğitim içi boşaltılmış bir kavramdır" - Son Dakika
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