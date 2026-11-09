İYİ Partili Kavuncu, 120 milyar dolara kadar kayıptan söz edip bütçeyi sağlıksız buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İYİ Partili Kavuncu, 120 milyar dolara kadar kayıptan söz edip bütçeyi sağlıksız buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Partili Kavuncu, 120 milyar dolara kadar kayıptan söz edip bütçeyi sağlıksız buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bütçenin fon krizinden önce hazırlandığını ve sağlıksız olduğunu söyledi. Kavuncu, borsanın etkilendiğini ve uzmanların 120 milyar dolara kadar kayıptan bahsettiğini belirterek bütçenin revize edilmediğini eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin, "Yapmış olduğunuz bütçe, fon krizinden önce hazırlanmış bir bütçedir. Fon krizinin bu ülkeye maliyeti çok yüksek. Borsa bu işten etkilendi. Uzmanlar 120 milyar dolara kadar bir kayıptan bahsediyor. Böyle bir ortamda sanki fon krizi hiç yaşanmamış gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bütçe getiriyorsunuz ve bu bütçeyi revize etme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Dolayısıyla gelen bu bütçe, sağlıksız bir bütçedir" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, TBMM'de kabul edilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşma aslında imzalanıp, birçok konuda faaliyete geçip, iki tane toplantı yapıp, genel sekreteri atanıp, komiteler oluşturulup, bütün bunlar olduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta bir noter konumuna getirildi. Bu dönemde biz bunları konuşurken, işte Milli Mücadele döneminde Ankara'da bir hukuk fakültesi açabilmek için o zorlu şartlarda, daha savaş ortamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütçe alma çabasında olan bir Mustafa Kemal'in tavrını ve tarzını görüyoruz. İşte bizim 10 Kasım'da aslında andığımız, hatırladığımız ve yad ettiğimiz bütün bu mücadeleyi veren şahsiyettir. ve bu mücadelenin ilelebet süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Her 10 Kasım bu mücadelenin ilelebet devam edeceğinin de aynı zamanda bir onayıdır, bir tasdikidir. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve sonsuz minnetle tekrar anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU BÜTÇE İKTİDARIN SON BÜTÇESİDİR'

Ardından TBMM'deki bütçe görüşmelerine değinen Kavuncu, "Bu bütçe, AK Parti iktidarının son bütçesi veya bir başka ifadeyle aslında uygulayacağı son bütçe. 2028 bütçesinin icraatını, uygulamasını yapacak olan iktidar AK Parti iktidarı olmayacak. Onun için diyoruz ki bu dönem görüştüğümüz bu bütçe AK Parti iktidarının son bütçesidir. Biz bir tek virgülüne, noktasına dokunamadığımız bir bütçeyi konuşuyoruz. Milletin bütçe hakkının elinden alındığı bir ortamda bütün bu rakamları, teferruatı konuşuyoruz. Öyle ki yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanı bu bütçenin sahibi ancak kendisi bütçeyi savunmak, anlatmak, izah etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tenezzül edip de uğramıyor. Tabi onu takip eden, onu örnek alan, ondan feyiz alan bakanları da gene aynı tavır içerisindeler" dedi.

Bugün de Meclis'te Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Kavuncu, "Adalet Bakanı kendisine yöneltilen hiçbir soru önergesini cevaplamıyor. Fon vurgunun sorumluları Meclis'e gelmeye tenezzül etmiyorlar. Uluslararası bir anlaşma ancak fiiliyata geçtikten sonra noter konumuna sokularak Meclis'e getiriliyor. Ayrıca tüm bakanlıkların bütçeleri fon krizi gölgesinde gerçekleştiriliyor. 2027 bütçesi geldiğinde de aynı şeyi söyledik. Yapmış olduğunuz bütçe, fon krizinden önce hazırlanmış bir bütçedir. Fon krizinin bu ülkeye maliyeti çok yüksek. Borsa bu işten etkilendi. Uzmanlar 120 milyar dolara kadar bir kayıptan bahsediyor. Böyle bir ortamda sanki fon krizi hiç yaşanmamış gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bütçe getiriyorsunuz ve bu bütçeyi revize etme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Dolayısıyla gelen bu bütçe, sağlıksız bir bütçedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Buğra KavuncuİYİ PartiPolitikaEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
16:07
Suçlamalar vahim Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi
Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:20:22. #.0.3#
SON DAKİKA: İYİ Partili Kavuncu, 120 milyar dolara kadar kayıptan söz edip bütçeyi sağlıksız buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android