İYİ Partili Kavuncu, 120 milyar dolara kadar kayıptan söz edip bütçeyi sağlıksız buldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin, "Yapmış olduğunuz bütçe, fon krizinden önce hazırlanmış bir bütçedir. Fon krizinin bu ülkeye maliyeti çok yüksek. Borsa bu işten etkilendi. Uzmanlar 120 milyar dolara kadar bir kayıptan bahsediyor. Böyle bir ortamda sanki fon krizi hiç yaşanmamış gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bütçe getiriyorsunuz ve bu bütçeyi revize etme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Dolayısıyla gelen bu bütçe, sağlıksız bir bütçedir" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, TBMM'de kabul edilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşma aslında imzalanıp, birçok konuda faaliyete geçip, iki tane toplantı yapıp, genel sekreteri atanıp, komiteler oluşturulup, bütün bunlar olduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta bir noter konumuna getirildi. Bu dönemde biz bunları konuşurken, işte Milli Mücadele döneminde Ankara'da bir hukuk fakültesi açabilmek için o zorlu şartlarda, daha savaş ortamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütçe alma çabasında olan bir Mustafa Kemal'in tavrını ve tarzını görüyoruz. İşte bizim 10 Kasım'da aslında andığımız, hatırladığımız ve yad ettiğimiz bütün bu mücadeleyi veren şahsiyettir. ve bu mücadelenin ilelebet süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Her 10 Kasım bu mücadelenin ilelebet devam edeceğinin de aynı zamanda bir onayıdır, bir tasdikidir. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve sonsuz minnetle tekrar anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU BÜTÇE İKTİDARIN SON BÜTÇESİDİR'

Ardından TBMM'deki bütçe görüşmelerine değinen Kavuncu, "Bu bütçe, AK Parti iktidarının son bütçesi veya bir başka ifadeyle aslında uygulayacağı son bütçe. 2028 bütçesinin icraatını, uygulamasını yapacak olan iktidar AK Parti iktidarı olmayacak. Onun için diyoruz ki bu dönem görüştüğümüz bu bütçe AK Parti iktidarının son bütçesidir. Biz bir tek virgülüne, noktasına dokunamadığımız bir bütçeyi konuşuyoruz. Milletin bütçe hakkının elinden alındığı bir ortamda bütün bu rakamları, teferruatı konuşuyoruz. Öyle ki yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanı bu bütçenin sahibi ancak kendisi bütçeyi savunmak, anlatmak, izah etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tenezzül edip de uğramıyor. Tabi onu takip eden, onu örnek alan, ondan feyiz alan bakanları da gene aynı tavır içerisindeler" dedi.

Bugün de Meclis'te Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Kavuncu, "Adalet Bakanı kendisine yöneltilen hiçbir soru önergesini cevaplamıyor. Fon vurgunun sorumluları Meclis'e gelmeye tenezzül etmiyorlar. Uluslararası bir anlaşma ancak fiiliyata geçtikten sonra noter konumuna sokularak Meclis'e getiriliyor. Ayrıca tüm bakanlıkların bütçeleri fon krizi gölgesinde gerçekleştiriliyor. 2027 bütçesi geldiğinde de aynı şeyi söyledik. Yapmış olduğunuz bütçe, fon krizinden önce hazırlanmış bir bütçedir. Fon krizinin bu ülkeye maliyeti çok yüksek. Borsa bu işten etkilendi. Uzmanlar 120 milyar dolara kadar bir kayıptan bahsediyor. Böyle bir ortamda sanki fon krizi hiç yaşanmamış gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bütçe getiriyorsunuz ve bu bütçeyi revize etme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Dolayısıyla gelen bu bütçe, sağlıksız bir bütçedir" diye konuştu.