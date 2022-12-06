İYİ Partili Örs'e yumruk atan AK Partili Işık'a iki birleşim çıkarma cezası verildi - Son Dakika
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İYİ Partili Örs'e yumruk atan AK Partili Işık'a iki birleşim çıkarma cezası verildi

06.12.2022 21:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atıp yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AK Parti Bursa Miletvekili Zafer Işık'a geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a da çıkan kavga sırasındaki sözleri gerekçe gösterilerek kınama cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor. Bugünkü oturumda AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu AK Parti Bursa Miletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Kalp rahatsızlığı olan Örs, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kavganın ardından olaylara neden olan milletvekillerine ceza kesildi.

IŞIK'A MECLİS'TEN 2 BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI

İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atan AK Partili Zafer Işık'a İçtüzüğün 163'üncü maddesi uyarınca Meclis'ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası da oylama sonucu verildi. Işık veya yerine bir başka AK Parti milletvekili savunma yapmadı.

İYİ PARTİLİ YOKUŞ'A KINAMA CEZASI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a da çıkan kavga sırasındaki sözleri gerekçe gösterilerek kınama cezası verildi.

Kaynak: ANKA
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