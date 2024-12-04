İzin gelirse DEM Parti'den İmralı'ya kim gidecek? İşte öne çıkan isimler - Son Dakika
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Politika

İzin gelirse DEM Parti'den İmralı'ya kim gidecek? İşte öne çıkan isimler

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. İmralı için izin bekleyen DEM Parti'de kimlerin görüşe gideceği merak konusu olurken, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın adının öne çıktığı iddia edildi.

04.12.2024 13:25  Güncelleme: 13:42
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında siyaset tarihine geçecek bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırmış "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın." demişti. Sonraki açıklamalarında Bahçeli, " İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na İmralı ile görüşme için başvuruda bulunmuştu. 26 Kasım'da yapılan başvurunun üzerinden bir hafta geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te soru üzerine, başvuruya ilişkin dilekçenin değerlendirildiğini ve makul bir süre içinde cevap verileceğini söyleyerek detay vermedi.

Duvar'da yer alan habere göre DEM Parti'nin başvurusuna ilişkin süreç devam ediyor. Kaynaklar tarafından görüşmeye izin verilmesinin önünde önemli bir pürüz olmadığı ifade edilirken heyette bulunacak isimlerin netleştirilmeye çalışıldığı kaydediliyor.

İMRALI HEYETİNDE KİMLER OLACAK?

Heyetin belirlenmesi konusunda yol kat edildiğini ifade eden kaynaklar, 2013-2015 Çözüm Süreci'ndeki İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Pervin Buldan'ın önümüzdeki günlerde İmralı'ya gidecek heyette yer alabileceğini söyledi. Bir önceki süreçte kazandıkları deneyimler, siyasi birikimleri, devletle ve bürokrasiyle kurulan ilişkiler konusundaki tecrübeleri; bu iki ismin tercih edilmesinin nedenleri olarak sıralandı. Kaynaklar devlet ve bürokrasiyle kurulacak ilişkilerin hassasiyetine dikkat çekerek heyette yer alabilecek üçüncü ismin de siyasi tecrübesi sebebiyle DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık olabileceğini ifade etti.

İSİMLER NETLEŞTİĞİNDE İZİN VERİLECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti'nin başvurusuna makul sürede cevap verileceğine ilişkin açıklamasına dair kaynaklar, "Ne alelacele ne de çok uzun bir süreden bahsediyoruz. İsimler netleştirildiğinde izin verilecek" dedi. Kaynaklar, sürecin olumlu ilerlediğini de sözlerine ekledi.

"ÖNEMLİ OLAN İMRALI'NIN MESAJI"

İmralı başvurusuna dair bakanlıktan henüz bir cevap almadıklarını ifade eden DEM Parti kurmayları eş genel başkanlar dahil tüm DEM Parti milletvekillerinin İmralı ile görüşme başvurusu olduğunu hatırlattı. Belirlenecek isimlere dair herhangi bir şerhleri bulunmadığını kaydeden DEM Parti kurmayları, "Bizden öneri isterlerse bir heyet önerisi iletiriz, DEM Parti içinden kendi seçtikleri isimleri belirlerlerse bu isimlere bir şerh koymayız. İmralı'ya kimin gideceğinden ziyade İmralı'dan gelecek mesaj önemlidir" ifadelerini kullandı.

İzin gelirse DEM Parti\'den İmralı\'ya kim gidecek? İşte öne çıkan isimler

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Son Dakika Politika İzin gelirse DEM Parti'den İmralı'ya kim gidecek? İşte öne çıkan isimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    farkındami değiller anlamadım dagdakiler apoyu takmıyor dışarıda çıkarsan PKK silah birakmiyacak boşuna bu görüşmeler olmasın apoyla masaya oturmak benim ağrıma gidiyor 10 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    adım adım apo yu serbest bırakmak için uğraşıyorlar okadar insanımızın katil zanlısı göz göre göre serbest bırakılacak ülkücü gecinenler sevinebilir emelinize ulaştınız 3 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    it soyu bunlar 1 0 Yanıtla
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