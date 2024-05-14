İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesinin yenilenmesi için AK Parti'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesinin yenilenmesi için AK Parti'ye teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesinin yenilenmesi için AK Parti\'ye teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesinin depremde zarar gören binasının yenilenmesi konusunda destek olan AK Parti'lilere teşekkür ederek, hastanenin ihalesinin en kısa sürede yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını belirtti. Tugay ayrıca, meclis toplantılarının bundan sonra her ay farklı bir ilçede yapılacağını da duyurdu.

14.05.2024 09:24
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesinin depremde zarar gören binasının yenilenmesi konusunda destek olan AK Parti'lilere teşekkür ederek, "Üzerimize düşeni yapacağız, en kısa sürede hastanenin ihalesi yapılacak ve çalışmaya başlayacak." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumu, Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki toplantı, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçinin anılmasıyla başladı.

Daha sonra konuşma yapan Tugay, Mezarlıkbaşı'ndaki Çankaya Katlı Otoparkının yıkım sürecini başlatmak zorunda olduklarını bildirdi.

Tugay, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda yaşadığım en büyük üzüntülerden bir tanesi. Maalesef bütün süreçler bitmiş. Riskli yapı kararı alınmış, arkasından itirazlar görüşülmüş, mahkeme aşaması istinaf dahil hepsi tamamlanmış. Artık orayı yıkmak dışında bize kalmış hiçbir seçenek yok. Karar yüzde 100 kesinleşmiş. Dedik ki bina riskli yapı. Orada zorla tutalım diyemezsiniz. Biz güçlendirme yapsak ya da yeni otopark yerleri belirleyerek çözüm bulsak diye düşünüyorduk ama orayı boşaltmazsak ve gereğini yapmazsak biz suçlu duruma düşüyoruz. Çaresizce ve üzülerek söylüyorum ki otoparkı boşaltmak ve en kısa zamanda yıkmak zorundayız. Yeni otopark alanı için arkadaşlarımızın çalıştığı seçenekleri gözden geçireceğiz."

Tugay, son dönemde gündeme gelen karavanların uzun süreli park etmeleri sorununu herkesi düşünerek kısa sürede çözeceklerini ifade etti.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Eşrefpaşa Hastanesinin depremde zarar gören binası yerine yeni binanın yapımı için destek olacaklarını ifade etti.

Bunun üzerine Yıldız'a ve grubuna teşekkür eden Tugay, şöyle konuştu:

"Duyarlılığınızı takdirle karşılıyorum. Bildiğiniz gibi bizden önce başlatılan bir süreç, aksamalarla belli bir noktaya gelmiş. Kısa zamanda ihale hazırlandı, dosya alınmasına rağmen başvuru olmadı. Biraz da gözden kaçmış bir durum olduğunu düşünüyoruz. Hastanemiz bizim için değerli. Faaliyete devam edecektir. Herkes müsterih olsun. Daha da aktif olarak, hizmet yoğunluğunu artırarak hizmet verecektir. Ben de bir hekimim. İzmir'in geleneği de var. Mutlaka devam etmesini istiyoruz. Bir sıkışmışlık haliyle süre uzatımı talep ettik Sağlık Bakanlığı'ndan. Teşekkür ediyorum size, Hamza Dağ'a, il başkanlığımıza ve bu konuya ilgi gösteren herkese. Üzerimize düşeni yapacağız, en kısa sürede hastanenin ihalesi yapılacak ve çalışmaya başlayacak."

Tugay, bundan sonraki meclis toplantılarının her ay farklı bir ilçede yapılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesinin yenilenmesi için AK Parti'ye teşekkür etti - Son Dakika

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