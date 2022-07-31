HÜDA PAR'dan 25 yıllık evli kadınlar için emeklilik önerisi

İzmir'de basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınması gerektiğini belirterek "Kamuoyu ve siyasetin bunu tartışmasında fayda görüyoruz. Hem kadınlar rahat nefes alacak hem de boşanmaların önüne bir nebze geçilebilecek" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İzmir ziyareti çerçevesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulunan Yapıcıoğlu, "Ekonomik sıkıntılar kadar olmasa da vatandaşların bir kısmı dağılan aile yapısından şikayetçi. Bu konuda bir teklifimiz var. Boşanmaları yavaşlatacak, evli kalmayı özendirecek, kadını korumaya yönelik bir teklifimiz var. Annelik, kutsal bir statüdür. Diyoruz ki '25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmalıdır.' Kamuoyu ve siyasetin bunu tartışmasında fayda görüyoruz. Hem kadınlar rahat nefes alacak hem de boşanmaların önüne bir nebze geçilebilecek. Boşanan kadın, anne veya babasından kalan emekli parasını alabiliyor ancak evli kadın alamıyor. Birinci adım olarak kadın 25 yıl evli kalmışsa anne babadan kalan emekli maaş kendisine bağlanmalıdır. Bazılarının kağıt üzerinde maaş almak için boşandığını biliyoruz. Bu uygulamaya da bu öneri son verecektir" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de siyasetin üslubu çok sert"

Ege Bölgesi programını İzmir ile tamamladıklarını ve bir sonraki duraklarının Ağrı- Van olduğunu belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. 1 yıldır memleketimize ulaşıyoruz. Ege'de 5 ilde temaslarımız oldu. Çiftçilerimizle, hal esnafıyla bir araya geldik. Ticaret odaları, organize sanayi bölgelerine ziyaretlerimiz oldu. Halkın farklı kesimleriyle temas ettik. Türkiye'de siyasetin üslubu çok sert. Birilerinin 'Doğru' dediğine ötekisi 'Yanlış' demek zorunda hissediyor. Kutuplaşma yaşanıyor. Temaslarımızda, halkın gündemi ile siyasetin gündeminin örtüşmediğini, halkın kendi gündeminde olduğunu, bu gündemin başında ekonomik sıkıntılar geldiğini gördük. Türkiye iflasın eşiğinde değil ama dar gelirli bir sıkıntı yaşıyor. Bu sene çok şükür tarımsal ürünlerde rekolte iyi. İstihdam, Türkiye ortalamasının üzerinde. İşsizlikten yakınan çok fazla kişi yok ama girdi fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçi ve sanayici şikayetçi. Nakliye fiyatlarının artmasından dolayı yoğun şikayetler var. Kiralar yüksek. Hayat pahalılığı devam ediyor. Fiyatların nerede duracağı konusunda belirsizlik var. Eğer fiyatların yükselmesini durduramıyorsanız vatandaşın gelirini yükseltmelisiniz" diye konuştu.

"Krizin sebebi uygulanan ekonomik sistem"

Krizin sebebinin siyasi sistem değil, uygulanan ekonomik sistem olduğunu savunan Yapıcıoğlu, "Kapitalist sistemlerin krizler ürettiğine hep şahit olduk. Bundan sonra da bu sistem devam ederse yaşanmaya devam edecek. İşler tıkırında olduğunda para babaları kazanıyor ama kriz çıktığında onlar kazançlarını artıyor, daha fazla kazanıyor. Bu sistem içerisinde sorunların giderilmesi için tedbirler alınmalı. Tarım alanında Türkiye'nin kendine yeterli ülke olması için çiftçinin korunması, tarım politikalarının geliştirilmesi, hangi bölgede hangi ürünlerin yetiştirileceği konusunda daha iyi planlama yapılması gerekiyor. Planlama sonrası ürünlerin alım garantisinin verilmesi yönünde Tarım ve Orman Bakanlığına çağrımız var" sözlerine yer verdi.

"İttifak kararı yok"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın herhangi bir ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da "İttifaklar siyasetin doğasında vardır. Kim kendini nerede doğru buluyorsa orada olur. Bizim HÜDA PAR olarak verdiğimiz ittifak kararı yok. İttifak içerisinde yer alabiliriz ama an itibariyle ittifak anlaşması, ittifak için verilmiş karar yoktur. İleride olursa bunu da kamuoyuyla paylaşırız" yanıtını verdi.

"Alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Yapıcıoğlu, Ankara'da Alevi vatandaşların mekanlarına yönelik saldırılarla ilgili de şunları söyledi: "Ankara'da Alevi vatandaşlarımızın mekanlarına ve cemevlerine saldırılar oldu. Saldırganın yakalandığını duyduk. Saldırganın yakalanması yetmez, bu ciddi bir provokasyondur. Arkasındaki güçler her kimse bütün yönleriyle soruşturma yapılmalı. Bu tek başına bir kişinin planladığı olay olabilir ama bu zayıf bir ihtimaldir. Memlekette fay hatlarını tetiklemeye çalışan çok sayıda insan var."

Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgemizi karıştırmak isteyen emperyalistlere fırsat tanımamalıyız. Hiçbir dine inanmayanlar da dahil, hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun, bu coğrafyada yaşıyorsak bizi birbirimize kışkırtmalarına izin vermeyelim. Alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerim. İnşallah bu olay bütün yönleriyle açığa çıkar." - İZMİR