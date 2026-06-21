İzmir\'de Ekonomik İstişare Toplantısı

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantısına katıldı.

MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İzmir'in üretim gücü, ekonomik potansiyeli ve kalkınma hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Şehrin üretimden ihracata, ticaretten sanayiye uzanan güçlü yapısının daha ileri taşınmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ortak akıl ve istişare kültürünün önemi vurgulandı.

Toplantıya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Toplantıda, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Semiha Güneş, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Genç İş İnsanları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Yelkenbiçer, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Kaan Özhelvacı, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay ile Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk hazır bulundu.