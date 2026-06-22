İzmir'de İl Başkanlığı Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de İl Başkanlığı Krizi

İzmir\'de İl Başkanlığı Krizi
22.06.2026 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağatay Güç’ün nöbeti, yeni başkan Utku Gümrükçü’nün gelişiyle yaşanan arbede ile sona erdi.

İzmir'de, il başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç'ün il binasında sürdürdüğü nöbet, göreve yeni atanan Utku Gümrükçü ve destekçilerinin gece saatlerinde binaya girmesiyle yaşanan arbedenin ardından son buldu.

Edinilen bilgiye göre, görevden alınmasına tepki göstererek il binasında bekleyişini sürdüren Çağatay Güç'ün nöbeti, gece saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. İl başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü ve beraberindeki kalabalık grup, gece saatlerinde parti binasına gelerek içeri girdi.

Bina içerisinde karşılaşan iki grup arasında tansiyon hızla yükseldi. Çağatay Güç destekçileri ile Utku Gümrükçü destekçileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni Başkan Utku Gümrükçü, makam odasına girmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Çağatay Güç, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'de İl Başkanlığı Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Taksim’de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı Taksim'de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:33
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı
Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 08:39:04. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de İl Başkanlığı Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.