İzmir haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti

14.10.2022 10:54
İzmir haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti

İzmir habere göre AK Parti İzmir İl Başkanlığı, il ve ilçe ana kademe kadın ve gençlik kollarının katılımıyla, gönül seferberliği programları çerçevesinde karınca modeli saha çalışmasını Kemalpaşa'da yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, il ve ilçe ana kademe kadın ve gençlik kollarının katılımıyla, gönül seferberliği programları çerçevesinde karınca modeli saha çalışmasını Kemalpaşa'da yaptı. Çambel Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanına da giden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 1. etap 679 konutun yılbaşına kadar tamamlanacağını, 2. ve 3. etabın ise 2023 yılı içinde tamamlanacağını müjdeleyerek, "AK Parti, sosyal devlet olmanın gereğini 21 yıldır yerine getiriyor. Bunu, icraatlarımızla ortaya koyduk. Her vatandaşımızın barınma hakkını gözettik. TOKİ marifetiyle milyonların ev ve iş yeri hayalini gerçek kıldık" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, karınca modeli saha çalışmasını Kemalpaşa'da gerçekleştirdi. İl Başkanlığının periyodik olarak her hafta gerçekleştirdiği program çerçevesinde, yaklaşık 300 kişilik bir kadro, Kemalpaşa'nın dört bir yanında ziyaretlerde bulundu. Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Caddesi esnafı ile buluşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kemalpaşa kurucu İlçe Başkanı Ahmet Bektaş, önceki dönem Kemalpaşa Belediye Başkanı Yakup Karaca'ya da vefa ziyaretleri gerçekleştirirken, Kemalpaşa Gümüşhaneliler Derneğine konuk oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Ramazan Soytürk'ü ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi alan Sürekli, Çambel Mahalleleri sakinleriyle de bir araya geldi.

Halkın sorunlarını dinleyerek ilçedeki yatırımlarından söz eden Sürekli, "Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım'ın öncülüğünde devam eden lojistik merkezi projesi, Kemalpaşa'dan açılacak dev bir kapı niteliğinde. Yiğitler Barajı, buradaki tarım üreticisinin yüzünü güldürecek büyük bir yatırım; ayrıca KOSBİ bünyesindeki sanayi kuruluşlarının da su ihtiyacını karşılayacak. Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi (ORKÖY) çerçevesinde verilen hibe ve desteklerle yıllardır çiftçimizin yanındayız. Nerede bir üretim varsa, orada AK Parti vardır. Kemalpaşa, bunun kıyasını yerel hizmetler için de yapıyor biliyoruz. 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtireceğiz, 2024 yılında da ilçemiz yeniden AK belediyecilik diyecek."

Kemalpaşa İlçe Başkanlığı teşkilat buluşmasının ardından önceki dönemlerde görev yapmış ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, daha sonra TOKİ konut alanını ziyaret etti.

"TOKİ girişimi, Cumhuriyet tarihinin kanayan yarasına merhem olmuş bir girişim"

Toplamda 90 dükkan ve bin 703 konutluk projenin 679 adet konut, 13 adet dükkan, birer adet ilköğretim ve ortaokul, 1 adet cami, arıtma ve su deposunun bulunduğu 1. etabın yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurarak şunları söyledi:

"Buradaki projenin 484 adet konut, 63 adet dükkandan oluşan 2. etap için ise hedef 2023'ün ilk çeyreği. 540 adet konut, 14 adet dükkan ve arıtma tesisinden oluşan 3. etap ise 2023 sonuna kadar teslim edilmiş olacak. TOKİ girişimi, Cumhuriyet tarihinin kanayan yarasına merhem olmuş bir girişim. Artan şehir nüfuslarıyla her geçen gün zorunlu hale gelen kentsel dönüşüm ihtiyacı AK Partinin sosyal devlet anlayışı ile karşılık bulmuştur. Bundan İzmir de payını almaktadır. Bugüne kadar İzmir'de TOKİ marifetiyle ev ve eş yeri sahibi olan 23 bin 662 hemşerimiz var. CHP'nin genelde ne yerelde iktidar olduğu dönemlere ilişkin bu alanda bir tek yatırım ya da projeye rastlayamazsınız. Bugün halen bir apartmanlık dönüşüm haberleri, kime ve neye hizmet edeceği belli olmayan kooperatif modelleri ile halkı oyalayan bu zihniyetin zaten sosyal devlet veya sosyal belediyecilikle uzaktan yakından ilgisi yok. Kentsel dönüşüm ve şehirlerin ihtiyacı olan sosyal konut projelerini hayata geçirmek için vizyon gerekir, emek gerekir. Bunlardan mahrumsanız ne başladığınız dönüşümü bitirebilirsiniz ne de yeni adımlar atabilirsiniz. İşte böyle, bir apartmanlık sözde işlerle büyük reklamlar peşinde koşarsınız."

"İlk Evim, İlk İş Yerim" sloganıyla yola çıkarılan ve bugüne kadarki en büyük sosyal konut hamlesi olan projeye gösterilen ilgiye dikkat çeken Başkan Sürekli, şöyle konuştu:

"İlk kez tek seferde 250 bin konutun üretileceği bir proje. Dünyaya örnek bir atılım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum geçtiğimiz günlerde açıkladı. Konut başvuruları 7,5 milyona aşmış durumda. Arsa başvuruları 10 Ekim'de başladı, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Bu hamleyi çok boyutlu değerlendirmek gerekli. Bir kere, en az 100 bin yeni istihdam demek. Ekonominin, ticaretin çarklarının daha hızlı dönmesi demek. 1 milyon insanın sağlıksız alanlardan, dayanıklı, güvenli konutlara taşınması; sosyal bir zeminde yaşama hakkına kavuşması demek. Deprem kuşağındaki ülkemiz için oldukça önemli bir hamle. Öncü nitelikte. Yılbaşından önce arsa tapularının verilmesi, iş yerlerinin ise 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. 25 bin konutun inşa edileceği İzmir'de de projeye yoğun ilgi var. Kemalpaşa'da projenin arsa ayağı çerçevesinde olan bir ilçemiz. Bunları aktarırken başka türlü gurur duyuyorsunuz. Gerçekten heyecan verici, çünkü bu hizmeti sunduğunuz insanlar çok heyecanlı ve mutlu. Bizim hizmet anlayışımızın, icraatlarımızın çıkış noktası da aynası da milletimiz." - İZMİR

YORUMLAR
500
Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta AK Parti teşkilatı esnafı ziyaret etti Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta AK Parti teşkilatı esnafı ziyaret etti İzmir haber! Buca'da okul önlerinde emniyet sağlanıyor İzmir haber! Buca'da okul önlerinde emniyet sağlanıyor Samsun haberi! Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO'ya ziyaret Samsun haberi! Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO'ya ziyaret
Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Hisarcık, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
16:34 Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement