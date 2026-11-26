İzmir'in ihtiyaçları, Uraloğlu ve Tugay'ın bakanlıktaki görüşmesinde ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede İzmir'in ihtiyaçları ve şehre değer katacak çalışmalar ele alındı; Uraloğlu, belediyeyle uyum içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Uraloğlu'nun sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ege'nin incisi, ülkemizin gözbebeği İzmir'imizin ihtiyaçlarını ve şehrimize değer katacak çalışmaları ele aldık. İzmir'imizin her alanda gelişmesi için belediyemizle uyum içinde çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
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