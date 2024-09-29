İzmir Körfezi İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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Politika

İzmir Körfezi İçin Dayanışma Çağrısı

Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe karşı dayanışma çağrısında bulundu.

29.09.2024 19:16
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerine sessiz kalınmamasını isteyerek, "İzmir'in bu doğa harikasını hep birlikte dayanışmayla kurtarmaya davet ediyorum." dedi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kesimlerin İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerine sessiz kaldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Biyolojik bir soykırıma varan aşırı kirliliğe sessiz kalan, ulusal ve uluslararası çevre örgütlerini, aktivistleri, sanatçıları, 'çevreci hassasiyetleri yüksek siyasi partileri', konuya haber değeri biçemeyen medya kuruluşlarını ve gazetecileri İzmir'i görmeye, İzmir'e bakmaya, körfezi yaşatmaya ve İzmir'in bu doğa harikasını hep birlikte dayanışmayla kurtarmaya davet ediyorum."

Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de son 25 yılda ciddi bir istismar siyaseti yürütüldüğünü, her türlü düşük ve beceriksiz profillerin belli ideolojik makyajlarla örtüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu makyajı döktüğümüz İzmir'deki hizmetsizlik girdabını deşifre ettiğimizde bu sefer şahsımıza saldırıyorlar. Ne İzmir'i ne bizi tanımlayacak çapta değilsiniz. Bu konforlu çarkı sürdürmenize izin vermeyeceğiz. Seviye görmek isteyen önce aynaya sonra tarihi fuar açılışına onur konuğu olarak çağırdığı küfürbaza bakabilir. İzmir'e hizmet bizim görevimiz. Durmak yok, yola devam."

Kaynak: AA

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