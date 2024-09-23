İzmir Körfezi'nde Kirlilik Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

İzmir Körfezi'nde Kirlilik Eleştirisi

İzmir Körfezi\'nde Kirlilik Eleştirisi

CHP'li Başarır, İzmir Körfezi'ndeki koku ve balık ölümlerini eleştirerek çözüm çağrısında bulundu.

23.09.2024 16:49
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Körfezi'nde yaşanan koku ve balık ölümlerine ilişkin, "Uzun yıllardan beri biriken bir sorun. Maalesef bakanlıklar da bunu ötelemiş. Geçmiş dönem belediyelerimizde de, ben tek taraflı konuşmam, bir ihmal vardır." dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Başarır, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Türkiye'nin yönetilemediğini iddia eden Başarır, seçim çağrısı yaptı.

Başarır'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yeni anayasa konusundaki sözleri üzerinden MHP'ye yönelik eleştirisine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in verdiği yanıt hatırlatılarak, değerlendirmesi soruldu.

"HÜDA PAR ve teröre bulaşmış partilerle aralarında mesafe bulunduğunu" ifade eden Başarır, "Üniter yapıyı tartışan, Türk bayrağından rahatsız olan, İstiklal Marşı'nı eleştiren, 'anayasanın ilk dört maddesini kaldırabiliriz' diyecek kadar aklını yitirmiş, bu ülkeye düşman bir partidir. Devlet Bahçeli elini yıkadı mı bilmiyorum elini kaldırdıktan sonra. Ama o görüntüden utanç duymuyorsa onun adına utanç duyan milyonlarca milliyetçi seçmen var bu ülkede. Onlar utanç duymuştur." diye konuştu.

Başarır, İzmir Körfezi'nde yaşanan koku ve balık ölümlerinin kente yakışmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir halkı da bu durumu hak etmiyor. Burada bakanlık ve belediyeler el ele vererek bu sorunu çözmek zorundalar. Gerçekten önemli bir sorun. Bu konu da Genel Başkan'ımız da çok ciddi bir şekilde belediye başkanlarıyla görüşüyor. Körfezin temizlenmesi sadece balık ölümleri değil, o koku, çevreye verdiği zarar giderilmelidir. Uzun yıllardan beri biriken bir sorun. Maalesef bakanlıklar da bunu ötelemiş. Geçmiş dönem belediyelerimizde de, ben tek taraflı konuşmam, bir ihmal vardır. Ama bu dönem hep beraber İzmir'in körfez sorununu çözüp, orası eskiden olduğu gibi mis gibi kokacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir Körfezi'nde Kirlilik Eleştirisi - Son Dakika

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