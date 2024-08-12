İzmir Tel-Aviv kardeşlik protokolünü sonlandırdı

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhur İttifakı'nın önerisiyle İsrail'in Tel-Aviv kenti ile kardeş şehir protokolünün sonlanmasının Büyükşehir Meclisi'nde kabul edilmesine ilişkin, "İzmir tarafını en net şekilde belli etti. Bizim kimliğimiz Türkiye ve İzmir'dir; kardeşimiz Filistin'dir, Gazze'dir. Cumhur İttifakı meclis gruplarımıza, komisyonda mesai harcayan ve elleri Filistin için adalete kalkan tüm vicdan sahibi Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylama sonucu İsrail'in Tel-Aviv kenti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolünün sonlanması sonrası açıklama yaptı. Saygılı, "İzmir'den Filistin'e selam olsun. Geçtiğimiz süreçte dile getirdiğimiz ve hep gündemde tuttuğumuz İzmir'in Tel-Aviv ile kardeş şehir olma utancı artık son buldu. Yerel diplomasinin gerekliliğini her alanda önemsedik; ama soykırım suçlularıyla kardeş olmayı reddettik. Ne katil siyonist sapkınlığın ne de ona destek veren suç ortaklarının yanı bizim tarafımız olamazdı. Bilhassa İzmir'de bu net tavrın sergilenmesi bizim için hayati bir önem taşıyordu. Yoğun gayretlerimiz neticesinde oluşturduğumuz kamuoyu ile İzmir tarafını en net şekilde belli etti. Bizim kimliğimiz Türkiye ve İzmir'dir; kardeşimiz Filistin'dir, Gazze'dir dedi. Geçtiğimiz hafta ilgili komisyondaki meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edilen öneri, bugün Büyükşehir Meclisi'ne gelerek yine oybirliğiyle kabul edildi. İzmir an itibarıyla çocukların, kadınların ve cümle masum Müslüman sivilin ölümünün planlandığı 'soykırım başkenti Tel-Aviv'i' sözde kardeşlikten tamamen çıkardı. Bir daha böylesine büyük bir ayıp bu kentin alnına kara leke olarak sürülmeyecek. Bu vesileyle Cumhur İttifakı meclis gruplarımıza, komisyonda mesai harcayan ve elleri Filistin için adalete kalkan tüm vicdan sahibi Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, konuyla ilgili gösterdiği ilgi ve hassasiyetle süreci hızlandıran, bu kara lekenin İzmir'in alnından silinmesi konusunda paydaş olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR