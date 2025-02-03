DEMOKRAT Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.
Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Dursun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyoruz. 'Birleşe birleşe', 'Direne direne kazanacağız'" dedi.
Son Dakika › Politika › İzmir ve İstanbul Milletvekilleri CHP'ye Katıldı - Son Dakika
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