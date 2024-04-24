Jamaika, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Jamaika, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı

Jamaika, Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, iki devletli çözümü savunarak Filistin devletini tanımanın barışçıl bir çözüme yönelik savunuculuğu güçlendirdiğini belirtti. Jamaika, Filistin devletini tanıyan 141. ülke ve Karayip Topluluğu üyesi oldu.

24.04.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayip ülkesi Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Jamaika, Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith yaptığı açıklamada, "Jamaika, uzun süredir devam eden çatışmayı çözmek, İsrail'in güvenliğini garanti altına almak, Filistinlilerin onurunu ve haklarını korumak için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmaya devam ediyor. Jamaika, Filistin devletini tanıyarak barışçıl bir çözüme yönelik savunuculuğunu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Smith, hükümetin İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl bir çözüm için askeri eylemlere başvurmak yerine diplomatik bir yaklaşımı desteklediğini söyledi. Smith ayrıca, acil ateşkes, Gazze'deki sivillere insani yardımın artırılması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini de yineledi. Smith, "Jamaika, gerilimi azaltma ve bölgede kalıcı barışın tesisi için tüm çabaları desteklemeye devam ediyor ve tüm tarafları, çatışmanın korkunç sonuçlarını dikkate almaya ve herkesin güvenliğini, egemenliğini sağlayan diplomatik çözümlere bağlı kalmaya çağırıyor" dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemci Yardımcısı Majed Bamya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışın, adaletin ve halkımızın kendi geleceğini tayin hakkının yanında durduğunuz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Jamaika, Filistin devletini tanıyan 141. ülke ve 12. Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi oldu. 20 Nisan'da da Karayipler ülkesi Barbados, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdığını duyurmuştu. - KİNGSTON

Kaynak: İHA

Filistin, Jamaika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Jamaika, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisansının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisansının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:22 Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
11:03 Ahmet Çakar’ın “Bu akşam ölecek“ dediği Ümit Özat, deliye döndü Ahmet Çakar'ın "Bu akşam ölecek" dediği Ümit Özat, deliye döndü
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:42:33. #1.13#
SON DAKİKA: Jamaika, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement