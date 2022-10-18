Japonya Büyükelçisi Suzuki Başkan Altay ile buluştu - Son Dakika
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Japonya Büyükelçisi Suzuki Başkan Altay ile buluştu

18.10.2022 15:42
Japonya Büyükelçisi Suzuki Başkan Altay ile buluştu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen görüşmede Başkan Altay, iki ülke arasında kadim bir kardeşlik olduğuna dikkat çekerek Konya ile Kyoto'nun kardeş şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Ziyaretin hem ülkeler hem şehirler arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesine vesile olmasını diliyorum. Konya bir tarım ve sanayi şehri ama son dönemde yaptığımız yatırımlarla bir turizm şehri olması için de ciddi çaba sarf ediyoruz. Türkiye'yi gezme ve kültürümüzü görme konusunda Japon turistler çok istekli. Onun için ziyaretiniz Japon turistlerin şehrimize gelmesine de vesile olacaktır" diye konuştu.

"Konya'ya gelmekten memnuniyet duyuyorum"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki de Türkiye'de göreve başlayalı 2 sene olduğunu belirterek, "Koronovirüs salgınından dolayı Türkiye'nin çeşitli yerlerini fazla ziyaret edemedim. Bu sefer 11'inci yüzyıldan 13'üncü yüzyıla kadar devam eden Selçuklu Devleti zamanından beri varlığını sürdüren; Mevlana Türbesi, İnce Minare gibi çok sayıda popüler tarihi yerleri olan Konya'ya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkanın önümüzdeki sene için Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmelerini içten tebrik ederim. Yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

2 günlük Konya ziyareti çerçevesinde şehrin tarihi ve turistik yerlerini de gezen Büyükelçi Suzuki, Başkan Altay ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Japon Parkı'nda da incelemelerde de bulundu.

Konya Panorama Müzesi'nde "Japonya'yı Keşfetmek" sergisi açıldı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Konya Panaroma Müzesi'nde düzenlenen "Japonya'yı Keşfetmek" temalı serginin açılışını da yaptı. Japonya'yı daha yakından tanıtmak için sergiyi hazırladıklarını belirten Suzuki, "Sergide; Japon yemekleri, yazısı ve şekillerini tanıtan panoların yanı sıra geleneksel oyuncaklar da yer alıyor. Kendinizi Japonya'ya daha yakın hissedeceksiniz. Bu sergi yaklaşık bir ay burada kalacak. Herkese sergiyi tavsiye ederseniz memnun olurum. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne desteği için teşekkür ederim. Tüm Konya halkına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Japonya, Suzuki, Ankara, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya Büyükelçisi Suzuki Başkan Altay ile buluştu - Son Dakika

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