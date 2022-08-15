Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
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Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı

15.08.2022 13:15
Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı

Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katılan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katılan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, başkent Tokyo'daki Nippon Budokan Stadyumu'nda 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katıldı. Başbakan Kishida, Japonya İmparatoru Naruhito'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmasında, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çatışmaların hala azalmadığı bir dünyada, Japonya barışta bir liderdir" dedi.

Savaşta hayatını kaybeden 2,3 milyon Japon askeri personel ve 800 bin sivilin anısına düzenlenen törene yaklaşık 900 kişi katılarak, saygı duruşunda bulundu.

Başbakan Kishida, 2.Dünya Savaşı'nın 77. yıl dönümünde Yasukuni Tapınağı'nı çelenk gönderirken, Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve Afet Yeniden Yapılandırma Bakanı Kenya Akiba bugün tapınağı ziyaret etti. Tokyo'da bulunan tapınak, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaret ediliyor. - TOKYO

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Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasının 77. yıl dönümü Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasının 77. yıl dönümü Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu
Kaynak: İHA

Japonya, Tokyo, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
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