Japonya'da Nagazaki Belediye Başkanı İsrail'in törene davet edilmemesini savundu - Son Dakika
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Politika

Japonya'da Nagazaki Belediye Başkanı İsrail'in törene davet edilmemesini savundu

Japonya\'da Nagazaki Belediye Başkanı İsrail\'in törene davet edilmemesini savundu

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, atom bombasında hayatını kaybedenlerin anılacağı törene İsrail'in davet edilmeme nedeninin 'politik olmadığını' yineledi. Suzuki, bazı Batılı büyükelçilerin tepki olarak törene katılmama kararı almasını ise 'talihsiz' olarak nitelendirdi.

08.08.2024 11:51  Güncelleme: 11:58
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Japonya'da Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, atom bombasında hayatını kaybedenlerin anılacağı törene İsrail'in davet edilmeme nedeninin "politik olmadığını" yineledi. Suzuki, bazı Batılı büyükelçilerin tepki olarak törene katılmama kararı almasını ise "talihsiz" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Japonya'ya karşı gerçekleştirdiği ikinci atom bombası saldırısının ardından 79 yıl geride kalırken, Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den yarın gerçekleştirilecek anma töreni ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Protesto riski nedeniyle İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl törene davet etmeme konusunda kararlı olduklarını söyleyen Suzuki, kararın bir kez daha "politik olmadığını" ifade etti. Törenin güvenli ve sorunsuz olarak gerçekleşmesini istediğinin altını çizen Suzuki, "Kararın gerçek nedeninin bilinmesi konusunda anlayış bekliyorum" dedi. Bazı Batılı büyükelçilerin İsrail'in davet edilmemesine tepki olarak törene katılmama kararı almasını "talihsiz" olarak nitelendiren Suzuki, "Önümüzdeki yıllarda tekrar katılmalarını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Nagazaki yönetimi İsrail'i davet etmeme kararı almıştı

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki Haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'in atom bombası kurbanlarının anılacağı bu yılki törene davet edilmeyeceğini duyurmuştu. Suzuki, İsrail'e yönelik muhtemel protestoların töreni sekteye uğratabileceğini belirterek, " Gazze'deki kritik insani durum ve uluslararası kamuoyunun tepkileri göz önüne alındığında güvenli ve sorunsuz olarak gerçekleşmesi gereken törende beklenmedik olayların meydana gelebileceğine dair endişelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

Batılı büyükelçilerden tepki gelmişti

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve AB'nin Japonya büyükelçilikleri ise Nagazaki Belediyesi'ne gönderdikleri ortak mektupta İsrail'i törene davet etmeme kararından "endişe duyulduğunu" belirtmişti. Tel Aviv'in anma törenine davet edilmemesi halinde etkinliğe "üst düzey katılım sağlamanın zorlaşacağı" uyarısında bulunulan mektupta, kararın "İsrail'i üç yıldır törene davet edilmeyen Rusya ve Belarus gibi ülkelerle aynı kefeye koyması" eleştirilmişti. Son olarak İngiltere'nin Japonya Büyükelçisi Julia Longbottom ve ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel'in İsrail'in davet edilmemesine tepki olarak törene katılım göstermeyeceği kamuoyuna yansımıştı. İngiltere ve ABD'nin yanı sıra, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve AB'nin de yarınki törende büyükelçi yerine daha düşük rütbeli diplomatlar tarafından temsil edileceği belirtilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Japonya'da Nagazaki Belediye Başkanı İsrail'in törene davet edilmemesini savundu - Son Dakika

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