Japonya'dan Kuzey Kore'ye ek yaptırım

Japonya hükümeti, Pyongyang'ın füze ve nükleer silah programı ile ilişkisi bulunan 5 Kuzey Koreli kuruluşun daha varlıklarını dondurarak ülkeye yeni yaptırım kararı aldı.

Japonya'da hükümet, son haftalarda art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore'ye karşı harekete geçti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Pyongyang'ın füze ve nükleer silah programı ile ilişkisi bulunan 5 kuruluşun daha varlıklarını dondurarak Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Pyongyang'ın provokasyonlarının Japonya'nın güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturduğunun altını çizen Matsuno, Kuzey Kore'nin uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden pervasız eylemlerini "kesinlikle tahammül edilemez" olarak nitelendirdi. Matsuno, ülkesinin Pyongyang'ı silah programı ve kaçırılan Japonya vatandaşları konuları da dahil sorunları çözmeye yönelik somut adımlar atmaya çağırdığını belirtti.

Seul de yaptırımları genişletmişti

Kuzey Kore 2022 yılının başından bu yana aralarında farklı menzillerdeki balistik füze ve seyir füzelerinin de bulunduğu 27 füze denemesi gerçekleştirmiş, 4 Ekim'de ateşlenen ve 4 bin kilometreden fazla yol kat eden füzenin Pasifik Okyanusu'na düşmeden önce Japonya üzerinden geçmesi bölgede güvenlik endişesini artırmıştı. Son olarak Güney Kore hükümetinin 5 yıl sonra ilk kez Pyongyang'a yaptırım uygulama kararı alarak füze geliştirme çalışmaları ile ilişkisi bulunan 15 kişi ve 16 kurumu yaptırım listesine eklediği kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO