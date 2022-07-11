Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, suikasta kurban giden eski Başbakan Abe için taziye defteri açtı - Son Dakika
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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, suikasta kurban giden eski Başbakan Abe için taziye defteri açtı

11.07.2022 12:23
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, suikasta kurban giden eski Başbakan Abe için taziye defteri açtı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun vefatı nedeniyle taziye defteri açtı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun vefatı nedeniyle taziye defteri açtı. Taziye defterini ilk olarak Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo için Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği taziye defteri açtı. Japonya Büyükelçisi Resmi Konutu'nda açılan defteri ilk imzalayan kişi Japonya Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro oldu. Suziki, eski Başbakan Abe'nin kendi hayatının en önemli diplomatı olduğunu belirtirken defteri imzalamak için çok sayıda diplomat konutu ziyaret etti.

"(Türkiye) Japonya ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermiştir"

Taziye defterinin imzalamasının ardından konuşan Büyükelçi Kazuhiro, Türk yetkililere teşekkürlerini sunduğunu bildirerek "Öncelikle geçen Cuma günü yaşanan son derece menfur bir saldırı sebebiyle Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok Türk Bakan ve vatandaş başsağlığı mesajı göndermek suretiyle Japonya ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermiştir. Türk yetkililerin ve vatandaşların bu nezaketine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Japon halkına güçlü ve iyi bir siyasi liderin nasıl olması gerektiğini göstermiştir"

Abe'nin Japon halkı için güçlü bir siyasi figür olduğunu aktaran Kazuhiro, "Merhum ve eski Başbakan Abe her zaman yüksek perspektiften stratejik düşünceye sahip olmuş, böylece Japon halkına güçlü ve iyi bir siyasi liderin nasıl olması gerektiğini göstermiştir" diye konuştu.

"Abe (Türkiye-Japonya ilişkilerini kast ederek) ikili ilişkilerin güçlendirilmesini teşvik etmiştir"

Abe'nin Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemini kavradığını belirten Kazuhiro, "Başta söylediğim gibi merhum eski Başbakan her zaman yüksek perspektiften düşünceye sahip olmuş ve Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemini güçlü bir şekilde algılamış, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini teşvik etmiştir. Abe'nin bu iradesini kalbinde taşıyarak Japonya-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek için bu konudaki kararlılığımı pekiştirerek daha fazla çaba göstereceğim" dedi.

Taziye defterine imzalayan Büyükelçi Kazuhiro yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi;

"Şimdiki görevden önce Kuzey Amerika Genel Müdürü olarak görevlendirildiğimde, merhum eski Başbakan Abe'den birçok şey öğrendim. Abe, bugüne kadarki diplomatik kariyerimin en önemli diplomatıydı ve ona içtenlikle saygı duyuyordum. Yaşanan bu trajedi gerçekten çok üzücüdür. Abe, her zaman yüksek perspektifinden stratejik bir düşünceye sahip olmuş, Türkiye'nin önemini güçlü bir şekilde algılamış ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini teşvik etmiştir. Abe'nin bu iradesini kalbime taşıyarak, Japonya-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek için, şahsen bu konudaki kararlılığımı pekiştirerek, daha fazla çaba göstereceğim."

Taziye defteri 11 Temmuz ve 12 Temmuz tarihlerinde Japonya Büyükelçisi Resmi Konutu'nda imzalanmaya devam edecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Japonya, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, suikasta kurban giden eski Başbakan Abe için taziye defteri açtı - Son Dakika

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