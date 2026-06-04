Kaani: İsrail'in Çekilmesi Temel Talep - Son Dakika
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Kaani: İsrail'in Çekilmesi Temel Talep

04.06.2026 15:06
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İsmail Kaani, Lübnan'ın İsrail ordusunun geri çekilmesini talep ettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese de değinerek, "Lübnan'daki temel talep, İsrail ordusunun ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı başlamadan önce bulunduğu mevzilere çekilmesidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yoğun saldırılara ilişkin konuştu. Hizbullah güçlerinin "cesur direnişlerinin sonuçlarını" yakın zamanda göreceğini belirten Kaani, Lübnan'ı işgal eden İsrail güçlerine karşı Hizbullah'a destek vermenin "tüm Müslümanların görevi" olduğunu belirtti. Kudüs Gücü Komutanı Kaani, "İsrail'i bölgede ortadan kaldırmak ulaşılabilir bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese de değinen İranlı komutan, "Lübnan'daki temel talep, İsrail ordusunun ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı başlamadan önce bulunduğu mevzilere çekilmesidir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kaani: İsrail'in Çekilmesi Temel Talep - Son Dakika

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