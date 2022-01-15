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Kabaktepe: "Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız" - Son Dakika

Kabaktepe: "Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız"

15.01.2022 15:41

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 2023 seçimlerine yönelik çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Kabaktepe, "2023'te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün de devam ediyor. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen programa; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kabaktepe: "Algı operasyonları başarıya olan inancımızı sarsamayacak"

2023 seçimleri için kadın kolları teşkilatının çalışmalarının çok önemli olduğuna değinen Kabaktepe, "Önce 2023 seçimlerini yaşayacağız. Ardından hızla 2024 seçimleri için çalışacağız. 2023'te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Birinci olarak bu azmimizi, kararlılığımızı, inancımızı, duruşumuzu hiçbir şeyin etkilemesine, bozmasına, zayıflatmasına fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir manipülasyon oluştururlarsa oluştursunlar, nasıl bir algı yaparlarsa yapsınlar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıra dağlar gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız" diye konuştu.

Kabaktepe: "Yekvücut olarak çalışacağız ve başaracağız"

Kadın Kolları üyelerine birlik çağrısı yapan Kabaktepe "İnsandır. İnsanın olduğu yerde eksiklik olur, insanın olduğu yerde hata olur. Ancak AK Parti teşkilatımızın kadroları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatımızın kadroları, hiçbir eksikliği, hiçbir hatayı kendi çalışmasını engelleyecek, çalışma azmini kıracak bir bahaneye dönüştürmeden başarıya odaklanan kadrolardır. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil, hakkı ve hakkaniyeti esas alan daha bir Türkiye'yi ve dünyayı inşa edecek. İşte bu istikamette hedefe yürürken hiçbir hata hiçbir eksiklik moralimizi bozmayacak, yürüyüşümüzü etkilemeyecek, duruşumuzu sarsmayacak. Hep beraber, hep birlikte, yekvücut olarak çalışacağız ve başaracağız" şeklinde konuştu.

Kızılcahamam'da devam eden 'AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' yarın düzenlenecek programın ardından sona erecek. - İSTANBUL

Kabaktepe: Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız
Kabaktepe: Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız
Kabaktepe: Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız
Kabaktepe: Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız
Kabaktepe: Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız

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Kızılcahamam, Rabia İlhan, AK Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kabaktepe: 'Hiçbir bahaneye sığınmadan, manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız' - Son Dakika


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