Kabine\'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin konulara değinen Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabinede yapılan değişikliklere de değindi.

"KÜÇÜK ÇAPLI REVİZYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski bakanlar Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a teşekkür eden Erdoğan, "2,4 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.