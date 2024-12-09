Kabine üyelerinden, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Politika

Kabine üyelerinden, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

09.12.2024 13:46
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından, "Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da askeri helikopterin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Isparta'da eğitim uçuşu esnasında askeri bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine, Kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kabine üyelerinden, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine üyelerinden, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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