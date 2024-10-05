Kadın Cinayetlerine Tepki! - Son Dakika
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Politika

Kadın Cinayetlerine Tepki!

CHP ve İYİ Parti liderleri, İstanbul'daki kadın cinayetlerini lanetleyerek yetkilileri eleştirdi.

05.10.2024 01:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum. Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır. Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi başta olmak üzere suçla mücadele konusundaki sözde zafiyet siyasidir, politiktir" dedi.

'CUMHURBAŞKANI SAYIN ERDOĞAN'I VE YÜCE MECLİS'İ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'de bugün iki genç kızımız bir cani tarafından vahşice katledildi, başka bir evladımız iki sapık tarafından tacize uğradı. Güvenlikten adalete, barınmadan beslenmeye kadar Türkiye'nin her yerine sirayet eden yangın, artık kan dondurucu manşetler ile hayatlarımızı altüst ediyor. Hepimizi kahreden haberlerin daha detaylarını öğrenemeden bambaşka bir vahşet haberi ile güne başlıyoruz. Devletin asli görevleri olan; adalete, güvenliğe ve huzura hasret bırakıldık. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı ve Yüce Meclis'i göreve çağırıyorum. TBMM çatısı altında hayata geçirilecek yasal ve kurumsal düzenlemeler hususunda İYİ Parti olarak gereğini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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