Kadın Hakları Eleştirisi

Politika

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kadınlara yönelik politikaları eleştirdi.

Saki ve Kaya, TBMM'de farklı kadın hareketlerinden temsilcilerin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Milletvekili Saki, kadın haklarına yönelik elde edilen kazanımlara yoğun saldırılar olduğunu savundu.

İktidarın, kadının adını her yerden silerek yerine aileyi yerleştirdiğini ileri süren Saki, "Ailenin güçlendirilmesi politikası diye ifade ettiği her politikada bir kez daha kadın hakları, kadın kazanımları gasbediliyor." dedi.

Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da hükümetin aile politikalarını reddettiklerini söyledi. Kaya, "Kadınlar verdikleri mücadeleyle bu ülkenin demokratikleşmesini ve barışın gelmesinin mücadelesini veriyorlar. Barışın öncülüğünü de kadınlar yapacak." ifadelerini kullandı.

Farklı kadın hareketleri temsilcileri de söz alarak, kadınların yaşadıkları sorunlara değindi.