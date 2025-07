Kadın Haklarında Devrim Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'da katıldığı 'Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile' programında yaptığı konuşmada, " Türkiye'de kadın hakları konusunda devrim niteliğinde icraatlar hayata geçirildi. 2009'da Brüksel'de Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye'de bu hala mümkün değildi. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile artık kadınlar he alanda eşit" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, birtakım programlara katılıp ziyaret gerçekleştirmek üzere Elazığ'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak 'Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile' programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, şehrin kadınları ile programa katılmanın kıymetli olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, "Bir yandan kadınları ele alıyor bir yandan aileyi ele alıyor. Bu programlar haftalardır yürütülen uzun soluklu bir çalışma. Aile biliyorsunuz bizim geçmişimiz, bugünümü, yarınımız. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile yılında ailemizi güçlendiren çalışmaları ele aldık. Kadınlar toplumun yapıtaşıdır. Kadınlar hem kendilerini hem ailelerini hem toplumu güzelleştirir. Kadının dokunduğu her yer güzelleşir. Bu güzel aile yılı çalışmalarımızda da kadınlarla beraber güçlendirdiğimiz bu yolda sizlerle beraber yol yürümek aile yılında da kadınları güçlendirmeye devam etmek kararlılığındayız. Kadınlar hem yaşadıkları şehirleri hem yaşadıkları mahalleleri güzelleştiriyor. AK Parti'nin temelinde büyük bir kadın emeği var, kadın vizyonu var. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi bu kutlu mücadelede mimarları her zaman kadınlardır. Kadınlar için siyaset değil kadınlarla beraber siyaset dedik. Kadınların her alanda tam ve eşit olduğu dönemdeyiz şu anda. 1999'a gidelim mecliste bir başörtülü milletvekili yemin etmeye çalışırken ettirilmedi. Ben 2009'da Brüksel'de Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye'de bu hala mümkün değildi. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile artık kadınlar he alanda eşit, temsiliyette de eşit. Dolayısıyla eşitlik ilkesini yerine getirdiğimizde, kadın erkek fırsat eşitliğini yerine getirdiğimizde bütün kadınlar eşit mi ona bakmalıyız" diye konuştu.

"Türkiye'de bütün kadınlar tam eşit çok şükür"

Türkiye'de şu anda başörtülü başörtüsüz tüm kadınların kanun önünde, aynı zamanda hakları konusunda eşit olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çok şükür bugün bu vesayetçi sistemle mücadele etmiş cumhurbaşkanımız var. Bununla beraber artık Türkiye'de bütün kadınlar tam bir eşit çok şükür. Siyaset yapmak uzun bir yolculuk, kadınlarla siyaset yapmak kadınlarla birlikte büyümek büyük emek taşıyan bir konu. Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli adımlar attık. Diğer yandan kadını güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar attık dünyada eşi benzeri olmayan mevzuatlar hayata geçirdik. Şunu çok açık ifade edebilirim ki gerçekten Türkiye'de kadın hakları konusunda devrim niteliğinde icraatlar hayata geçirildi. Türkiye bütün kadınların her masada yer alabildiği, söz sahibi olabildiği bir noktaya geldi. Türkiye yüzyılında kadınların eşit olduğu seslerinin her alanda çıktığı aynı zamanda masa başında olduğu bir Türkiye'de yol yürümek bizim için gurur verici. Nesilden nesile aile dedik, 2025 Aile Yılında da kadınlarımızla beraber yürüyoruz. Kadınların güçlü olduğu yerde ancak bunlar mümkün olur. Kadınlar aile içinde mahallede her yerde güçlüyse ancak güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz. Aile Yılında yürüttüğümüz bu çalışmalarda ailede de bu çalışmaları hayata geçirmek aileleri güçlü tutmak kadınlarla beraber ancak mümkün olabilir. Aileyi hem maddi hem manevi imkanlarla kuvvetlendiren projelerle Türkiye'nin yarınlarını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Aile odaklı güçlü politikalarımızla Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürümeye sizlerle beraber devam edeceğiz. Devletin eli ile yürütülen çalışma ancak milletin yüreği ile birleşince kök salır. Türkiye'nin dört bir yanında yankı bulacak ilham kaynağı olacak kadının elinin değdiği her yer güzelleşir, kadının ses verdiği her dava güçlenir, kadının sahip çıktığı her değer geleceğe taşınır. İşte bu nedenle kadını ihya etmek sorumluluktan öte bir inanç meselesidir." - ELAZIĞ