Kadın İstihdamında Yeni Rekor

06.03.2026 23:29
Bakan Işıkhan, kadın istihdam oranının %32,5'e çıktığını açıkladı. 10 milyon kadına iş sağlandı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye, kadın işgücüne katılımı en fazla artıran ülke oldu. Kadın istihdam oranını yüzde 19,3'ten yüzde 32,5'e çıkardık. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 10 milyon 409 bin kadınımız istihdam edilmektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak etkinliklere katılmak üzere Isparta'ya geldi. İlk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan'ı, Vali Abdullah Erin, AK Parti Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Vedat Işıkhan daha sonra Vali Erin'den şehir hakkında bilgi aldı. Daha sonra Valilik Göl Toplantı Salonu'nda Ispartalı iş insanları ile istişare toplantısına katılan Bakan Işıkhan, ardından esnaf ziyaretinde bulunarak, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Vedat Işıkhan, burada bir süre partililerle sohbet etti. Programının devamında Isparta Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Vedat Işıkhan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den şehre yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Bakan Vedat Işıkhan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen 'İftara 5 Kala' programına katılıp, trafikteki sürücülere iftarlık dağıttı.

KADINLAR İLE İFTAR

Bakan Işıkhan, programına AK Parti Kadın Kolları tarafından yaklaşık 1000 kadının katılımıyla düzenlenen Kardeşlik Sofrası İftar Programı ile devam etti. Masaları dolaşan Bakan Işıkhan, kadınlarla fotoğraf çektirdi ve Ramazan ayını kutlayıp, karanfil dağıttı.

8 MART KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

İftarın ardından kürsüye gelen Bakan Vedat Işıkhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Bakan Işıkhan, "Bu iftarın ayrı bir anlamı daha var. O da 2 gün sonra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu mübarek Ramazan gecesinde sizlerle bir arada olmak, 8 Mart'ı bu sofrada, bu şehirde, sizlerle karşılamak benim için ayrıca anlamlı. 8 Mart bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmayan, tüm yıla yayılması gereken bir farkındalığın simgesidir. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

KADIN İŞGÜCÜNE EN FAZLA KATILIM

"Gülü toprağa eken, kooperatiflerinde alın teri döken, işini büyütürken çocuğunu da büyüten Ispartalı kadınlar; Türkiye'nin, kadınların başarısının en somut yüzüdür" diyen Bakan Işıkhan, kadın işgücüne en fazla katılım olan ülkenin Türkiye olduğuna dile getirdi. Türkiye'nin, kadın işgücüne katılımı en fazla artıran ülke olmasının bir tesadüf olmadığını savunan Bakan Işıkhan, "Kararlı bir siyasi iradenin ve sizler gibi azimli kadınların eseridir. Kadın istihdam oranını yüzde 19,3'ten yüzde 32,5'e çıkardık. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 10 milyon 409 bin kadınımız istihdam edilmektedir. Bu rakam her geçen gün büyüyor. Kadın istihdamını daha da ileri taşımak için 2024 yılının şubat ayında, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin teşrifleriyle İş Pozitif Programı'nı hayata geçirdik. Bu program kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kadın kooperatiflerini ve özel sektörü tek çatı altında buluşturan güçlü bir iş birliği programıdır. Bugüne kadar İş Pozitif Programı kapsamında 1 milyon 989 bin 285 kadının işe yerleşmesini sağladık. İş Pozitif çatısı altında geliştirdiğimiz Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile imalat, bilişim ve sağlık sektörlerinde kadın çalıştıran işverenlere aylık 32 bin 500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlıyoruz. 2026 yılında aylık 7 bin 184 ile 64 bin 656 TL arasında prim desteği veriyoruz. Bu teşvikten aylık ortalama 450 bin kişi yararlanmakta olup yararlanıcıların yüzde 58'ini kadınlar oluşturmaktadır. 2025 yılında bu teşvik için 30 milyar TL harcandı. İŞKUR'un aktif işgücü programlarından 2002'den bu yana yararlananların yüzde 53'ünü, yani 2 milyon 606 bin 188 kişiyi kadınlar oluşturmaktadır. Yine son dönemde hayata geçirdiğimiz İşgücü Uyum Programı'ndan yararlananların yüzde 81,4'ü, İş Kulüpleri'nden yararlananların yüzde 63,3'ü kadındır. Bunun yanı sıra kadın sığınma evleri ve ŞÖNİM'lerde kalan 11 bin 928 kadına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verdik. Çalışma ve aile hayatını uyumlu kılmak için Yarım Çalışma Ödeneği sistemimizle 2016'dan bu yana 47 bin 378 annemize destek sağladık. 2026 yılında bu ödeneği alan annelerimize aylık 16 bin 389,65 TL ödüyoruz. Isparta'nın gülü nasıl özenle yetiştirilir, sabırla hasat edilir ve tüm dünyaya koku saçıyorsa Türkiye'nin kadını da desteklendiğinde, güçlendirildiğinde tüm topluma ışık saçmaktadır. Siz bu ülkenin en değerli gücüsünüz. Sizlerin azmi, kararlılığı ve emeği olmadan bu başarıların hiçbirinin anlamı olmazdı" diye konuştu.

'BÖLGEDEKİ GERİLİMİ CUMHURBAŞKANIMIZ USTALIKLA YÖNETİYOR'

İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan gerilime değinen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Son olarak, bölgemizde yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin, süreci soğukkanlılık, sağduyuyla, hassasiyetle ve ustalıkla yönettiğini ifade etmek istiyorum. Sizler de bunu yakinen görüyorsunuz. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var dediğimiz, bunu hatırladığımız bir süreç içindeyiz. Allah Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ülkemizin menfaatleri, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyin önünde tutulmaktadır. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti, kendini savunmaya, kurulan tuzakları bozmaya, kendi çıkarını tahkim etmeye muktedirdir."

Bakan Vedat Işıkhan programının ardından kentten ayrıldı.

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: DHA

