Bakan Göktaş: "Kadın emeği artık gizli kalmıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: "Kadın emeği artık gizli kalmıyor"

Bakan Göktaş: "Kadın emeği artık gizli kalmıyor"
05.03.2026 19:42  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, Başiskele'de yeni kadın kooperatiflerinin açılışını gerçekleştirdi. Göktaş, kadınların üretimde ve istihdamda daha fazla yer alması için çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Göktaş, kadın emeğinin üretime ve ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Anadolu kadını, tarih boyunca tarlada, atölyede, okulda, hastanede, evinde bitmez tükenmez bir emek ortaya koymuş; aile ekonomisinin gizli kahramanı olmuştur. Artık bu emek gizli kalmıyor. Kadınlar, böylesi desteklerle üretimin öznesi haline geliyor. Emeklerinin karşılığını alıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başiskele Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen yatırımların açılış programı kapsamında Kocaeli'ye geldi. Başiskele Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi'nde düzenlenen törende BAŞ-MEK Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi, BAŞ-MEK Yeşilyurt Kurs Merkezi ile BAŞ-MEK Çini ve Seramik Atölyesi hizmete alındı. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Bin 366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk'

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların emeğini görünür kılan, bu tür projelerin ülkemizin kalkınmasının temel dinamiklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 1.366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgelerde sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler. Bunun yanı sıra pazarlama olanaklarını geliştirmek üzere çok yönlü destek mekanizmalarını hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Faaliyetlerini artırmaları için özel sektörle iş birlikleri kurduk

Yapılan çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, "Kadın kooperatiflerimizin kurumsal yapısını; eğitim, danışmanlık, yerel iş birlikleri, pazarlama desteği ve deneyim paylaşımı toplantılarıyla güçlendirdik. Kadınların e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmaları için özel sektörle iş birlikleri kurduk. Ürettikleri yöresel ürünlerin bu topraklara ait olduğunu kanıtlayan coğrafi işaret belgelerini almalarına destek olduk. Bugün açılışını yaptığımız BAŞ-MEK Kadın El Emeği Mağazası, bu anlamda, kadınlarımızın el emeğini ekonomik değere dönüştüren önemli bir adımdır" diye konuştu.

"Aile ekonomisinin gizli kahramanı olmuştur"

Kadınların emeklerinin karşılığını da aldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Anadolu kadını, tarih boyunca tarlada, atölyede, okulda, hastanede, evinde bitmez tükenmez bir emek ortaya koymuş; aile ekonomisinin gizli kahramanı olmuştur. Artık bu emek gizli kalmıyor. Kadınlar, böylesi desteklerle üretimin öznesi haline geliyor. Emeklerinin karşılığını alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında, yerel kalkınmaya katkı sunan kadınlarla gurur duyuyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'bir toplum kadınlarıyla güçlüdür.' Kadınların desteklenmesi bir ülkenin geleceğinin desteklenmesi demektir. Bugün Başiskele'de açılışını yaptığımız bu mekanlar da işte bu büyük anlayışın güçlü bir yansımasıdır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Yönetim, Başiskele, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 'Kadın emeği artık gizli kalmıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salih Uçan’ın 552 günlük hasreti sona erdi Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi
İsrail vurdu Lübnan yangın yeri İsrail vurdu! Lübnan yangın yeri
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede
Vitor Pereira’dan Pep Guardiola’ya şampiyonluk yolunda büyük darbe Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

20:46
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ’’İhanet ülkesi’’ olarak anılan ülke
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ''İhanet ülkesi'' olarak anılan ülke
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 21:07:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: "Kadın emeği artık gizli kalmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.