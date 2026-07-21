Kadın Liderlik Akademisi Kapanış Programı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kadın Liderlik Akademisi Münazara Kulübü' kapanış programına katıldı.

Burada konuşan Ercan, siyaseti sadece seçimden seçime hazırlanılan bir faaliyet alanı olarak görmediklerini söyleyerek, "Biz siyaseti düşünmenin, söz üretmenin, meseleleri anlamanın, çözüm geliştirmenin ve millet için sorumluluk almanın bir zemini olarak görüyoruz işte bu nedenle münazara kulübü gibi çalışmalar bizim için çok kıymetli. Çünkü münazara sadece konuşmak değil münazara düşünmeyi de öğrenmek aslında dinlemeyi öğrenmek farklı görüşlerle medeni bir zeminde karşılaştırabilmek. Bir meseleyi ezberlerle değil bilgiyle muhakeme ile ele alabilmektir. Bugün dünyada sadece güçlü olanlar değil; düşünebilenler, analiz edebilenler hızlı ama derinlikli karar verebilenler öne çıkmakta. Siyasette de, diplomaside de, akademide de sivil toplumda da artık en büyük ihtiyaç kendini açık sağlam ve sahici biçimde ifade edebilen insan kaynağıdır" diye konuştu.

'TEK BOYUTLU DEĞİL ÇOK YÖNLÜ KADROLAR YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Ercan münazara kulübünde yer alan eğitimlere değinerek, "Münazaranın temel yapısından; eleştirel düşünmeye argümasyona, hukuka, ekonomiden, medyaya, aileden, ideolojilere, devlet birey ilişkisinden küreselleşmeye kadar çok geniş bir çerçevede önemli başlıklar ele alınmıştır. Çünkü bizler materyalleri tek boyutlu değil çok yönlü okuyabilen kadrolar yetiştirmek zorundayız. Bu program sadece teorik bir eğitimle sınırlı kalmamıştır. Katılımcılarımız münazara maçlarıyla hazırlıksız konuşma pratikleri ile kriz yönetimi uygulamalarıyla ve simülasyonlarla süreci bizzat deneyimleyerek ilerlemişlerdir" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEK OLAN ŞEY GÜÇLÜ GENÇLİKTİR'

Ercan, "İstanbul Ankara ve Bursa'da toplam yaklaşık 600 kişiyle kapsamlı mülakat süreçleri yürütülmüş, bu süreçler sonunda programı kabul edilen katılımcılarla yoğun bir eğitim dönemi gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin sonunda da başarı, teşekkür ve katılım kategorilerinde sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimiz belirlenmiştir. Bu tablo bize şunu düşünen araştıran kendini geliştiren fikri olan iddiası olan kadınlarımız var bizim görevimiz bu potansiyeli doğru alanlarla buluşturmak doğru imkanlarla desteklemek ve güçlü bir vizyonuna dönüştürmektir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefi sadece ekonomik teknolojik ya da diplomatik başarılarla kurulmayacaktır. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan şey aynı zamanda düşünen geliştiren insan kaynağı ve güçlü gençliktir" ifadelerini kullandı.